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Sánchez garantiza que se aclarará "hasta el último detalle" del accidente ferroviario

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Toledo, 29 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer hasta el último detalle lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y reforzar la seguridad.

Sánchez ha garantizado esta labor en una declaración institucional tras participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo. EFE

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