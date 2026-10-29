Piden a Bernabé que explique por qué mantuvo a Rodríguez tras ser advertida de supuestas irregularidades en su ascenso

28/09/2026 El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Senado, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Con esta nueva ronda de citaciones, el Senado busca completar el relato de responsabilidades políticas y operativas en torno a los episodios de lluvias torrenciales ocurridas el 29 de octubre de 2024 y sus consecuencias en la provincia de Valencia. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

Guardar

La Plataforma de Afectados por la Corrupción en Canet --anteriormente denominada Plataforma de Afectados por las Actividades ilícitas y delictivas de José Antonio Sancho Sempere-- ha pedido a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que dé explicaciones públicas sobre su actuación ante las presuntas irregularidades en la promoción de José Rodríguez Jurado al subgrupo A1 y sobre su mantenimiento al frente de la Subdelegación del Gobierno en Valencia después de que, según sostiene la entidad, se le comunicaran expresamente los hechos.

La plataforma ha trasladado en un comunicado que puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno por medio de burofax las objeciones al procedimiento de promoción y solicitó una intervención institucional para esclarecerlas. Sin embargo, ha denunciado que no se le ha comunicado qué comprobaciones se realizaron, qué informes se solicitaron ni qué decisiones se adoptaron como consecuencia de aquella advertencia.

PUBLICIDAD

El asunto afecta al procedimiento de promoción interna de Rodríguez Jurado en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, mediante el que pasó del subgrupo C1 al A1 antes de su nombramiento como subdelegado. La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por las posibles irregularidades de ese proceso.

Posteriormente, la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunt abrió diligencias previas para tramitar la denuncia.

PUBLICIDAD

La plataforma considera que el conocimiento de una denuncia concreta sobre un procedimiento de acceso al empleo público "exigía una respuesta institucional motivada, especialmente, por afectar a quien ocupaba la Subdelegación del Gobierno".

La entidad ciudadana no pretende sustituir a los tribunales ni anticipar sus conclusiones. Reclama esclarecer una cuestión distinta: qué hizo la responsable de la Delegación cuando recibió la comunicación de los afectados y qué razones justificaron mantener su confianza en Rodríguez Jurado, ha insistido.

PUBLICIDAD

A juicio de la plataforma, la presunción de inocencia debe respetarse plenamente, "pero no puede utilizarse como respuesta genérica para eludir preguntas sobre las comprobaciones efectuadas, la gestión de las advertencias recibidas o los criterios aplicados para mantener a una persona en un puesto de responsabilidad pública".

Por ello, solicita que se informe públicamente de la fecha en que la Delegación tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades y el tratamiento dado a las comunicaciones de la plataforma; y los informes jurídicos solicitados o consultados sobre la promoción al subgrupo A1 y su relación con los requisitos del nombramiento como subdelegado.

PUBLICIDAD

También pregunta por actuaciones realizadas, en su caso, ante el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer u otros organismos competentes; los motivos por los que se mantuvo a Rodríguez Jurado en el puesto después de recibirse las advertencias; y la respuesta dada a los afectados y las razones por las que, según denuncia la plataforma, no se les ha facilitado explicación.

La entidad ha solicitado, asimismo, que se identifiquen y expliquen las resoluciones que la Delegación invoque para defender la regularidad del procedimiento.