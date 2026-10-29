Christine Lagarde ha revelado qué le sucede en el rostro: “Solo para evitar rumores”

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla en una transmisión con apósitos médicos sobre la nariz y la mejilla izquierda.

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Christine Lagarde ha eligido un vídeo para comunicar que dejará la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) el 7 de febrero de 2027. Pero, antes de que el anuncio sobre su salida anticipada concentrara la atención, las vendas que llevaba en el rostro abrieron interrogantes en las redes sociales.

La funcionaria explicó luego que se había sometido a “una pequeña cirugía” a comienzos de semana. “Solo para evitar cualquier comentario en las redes sociales: las vendas en mi rostro se deben a una pequeña cirugía”, ha escrito Lagarde, quien recomendó seguir las indicaciones médicas y realizar controles de piel con regularidad.

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"Acabo de comunicar a mis compañeros responsables políticos y al personal del Banco Central Europeo que dejaré mi cargo con efecto a partir del 7 de febrero de 2027, tras una reunión del Consejo de Gobierno de Política Monetaria. Ha sido un gran orgullo y un enorme privilegio servir a esta institución, y quiero dar las gracias a todos aquellos que han contribuido, apoyado y cumplido con la misión que tenemos en Europa. Ser una roca, ser sólido, garantizar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera; y creo que dejo esta institución con la sensación de haber hecho un buen trabajo y de que el BCE está preparado para el futuro"

La presidenta del BCE no explicó qué le hicieron. Por su recomendación de revisar la piel con frecuencia, podría estar relacionado con un problema en la piel, pero no dio más detalles. Su aclaración buscó despejar las especulaciones que surgieron a partir de las imágenes difundidas junto con el mensaje en el que confirmó que dejará el cargo antes de completar su mandato.

La explicación coincidió con un anuncio de alto impacto para la política monetaria europea. Lagarde informó a sus colegas que dejará la presidencia del BCE el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que venciera formalmente su mandato de ocho años, el 31 de octubre de ese año.

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Solo para evitar rumores en las redes sociales: las tiritas que tengo en la cara se deben a una pequeña intervención quirúrgica a la que me sometí a principios de semana. ¡Sigue las indicaciones del médico y hazte revisiones cutáneas periódicas!

“Ha sido un gran orgullo servir a esta institución”, escribió al comunicar su decisión. También agradeció a quienes la acompañaron “en este camino durante los últimos siete años”.

La salida anticipada de la funcionaria, de 70 años, había sido objeto de versiones durante los últimos meses. Su nombre había aparecido asociado a la agenda electoral de Francia, cuyas elecciones presidenciales están previstas para abril de 2027, y a la posibilidad de asumir la presidencia del Foro Económico Mundial, con sede en Davos.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla en una transmisión con apósitos médicos sobre la nariz y la mejilla izquierda.

En febrero, el Financial Times había informado que Lagarde evaluaba dejar el banco antes de las elecciones francesas para permitir que el presidente Emmanuel Macron, que no puede buscar un tercer mandato consecutivo, participara en el acuerdo político para elegir a su reemplazante junto con otros líderes europeos.

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La propia Lagarde había admitido la posibilidad de una salida antes de tiempo. En una entrevista reciente con el diario francés La Croix, sostuvo: “Si me retiro antes de tiempo, será solo por algunos meses. No va a cambiar el mundo”.

El reemplazo en el BCE y otros cambios en la cúpula

El sucesor de Lagarde será designado por el Consejo Europeo a través del procedimiento previsto en el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entre los nombres que circularon como posibles candidatos figuran Klaas Knot, ex titular del banco central de los Países Bajos, y Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España.

Su partida se suma a otros relevos previstos en la cúpula del BCE. Isabel Schnabel, responsable de las operaciones de mercado, dejará el organismo el 3 de enero de 2027 para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI). El economista jefe, Philip Lane, tiene previsto abandonar su puesto en mayo de ese año.

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Lagarde asumió la presidencia del BCE el 1 de noviembre de 2019, después de haber dirigido el FMI y de haber sido ministra de Economía de Francia. Su gestión atravesó la pandemia de covid-19 y el ciclo de subas de tasas de interés que el banco inició en 2022 para contener la inflación de la zona euro.

La decisión sobre su sucesor será ahora uno de los principales movimientos institucionales de Europa antes de las elecciones francesas de 2027.