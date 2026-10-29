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Monchi, sobre la destitución de Manolo González: "Me siento culpable de la situación"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 29 oct (EFE).- El director general deportivo del Espanyol, Ramón Rodríguez 'Monchi', reconoció este jueves que se siente "culpable de la situación" y que "todos" deben "dar más" después de la destitución del entrenador, Manolo González.

Monchi, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, señaló también a los futbolistas: "La cuerda siempre se rompe por el lado más fácil (en referencia al técnico), pero los jugadores también tienen que hacer análisis de qué no están dando y dar un paso adelante. La situación lo reclama".

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Por otra parte, el dirigente blanquiazul justificó su decisión de elegir a Eder Sarabia como nuevo técnico. "No soy de hacer muchos castings. Hicimos una pequeña lista de nombres y valoramos los pros y contras. Decidimos que fuera él. La primera opción nos dijo que sí. Es el idóneo", concretó.

Preguntado por el papel de Eder Sarabia, Monchi insistió en que la prioridad es que el técnico "consiga resultados", no que ejerza "de portavoz". "El entrenador de un equipo debe ser de entrenador. Si también quiere transmitir las sensaciones que el club tiene, encantado", explicó.

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En cuanto a las diferencias de estilo de Sarabia respecto al de González, Monchi no considera que el cambio sea "tan radical". "La elección es pensando en que los mimbres de la plantilla son válidos para su proyecto. Mi objetivo no era sólo buscar a un entrenador que salve al equipo, sino que le dé identidad y filosofía", reflexionó.

El director general deportivo se mostró esperanzado en que el nuevo técnico, con pasado azulgrana, rival deportivo de los periquitos, cale entre los seguidores: "Ojalá en dos, tres o cuatro años los resultados le den la razón y el aficionado se sienta identificado con él como con Manolo", comentó.

Por otra parte, Monchi avanzó que, por ahora, Eder Sarabia no ha pedido ningún posible refuerzo en el mercado de invierno. "Lo primero que va a hacer es analizar la plantilla, sus virtudes y defectos", apuntó. La dirección deportiva, añadió, trabaja con "serenidad" de cara a la ventana de fichajes.

El dirigente del Espanyol agradeció a Manolo González lo "fácil" que sido trabajar junto al técnico, alabando tanto su parte profesional como personal. Monchi destacó su "cercanía, profesionalidad, entrega y dedicación", pero recordó que los resultados son el "juez" del fútbol.

El gaditano, además, respondió a las preguntas sobre el supuesto poco tacto con González al destituirle justo después de caer contra el Sestao en la Copa: "Cuando uno comunica el cese, es difícil encontrar el momento. He leído y escuchado que ha sido de poca educación. Ya digo yo que educación tengo mucha".

Monchi desveló que la destitución del técnico no se le comunica "a pie de autobús", sino en el vestuario y en una conversación "totalmente cariñosa y afectiva y desde el dolor personal de tenerle que decir a un compañero que no va a continuar". "Él estuvo receptivo", informó.

El director deportivo relató que si esperaba a llegar a Barcelona para hacerlo, tras una hipotética conversación sobre la importancia partido de mañana, contra el Villarreal, en el autobús y el avión, quizá la reacción del preparador no hubiera sido positiva. "Me hubiera dicho tú eres un hijo de tu madre", aseveró.

Monchi justificó su forma de actuar: "Lo he hecho desde el máximo respeto, no, lo siguiente hacia Manolo. Creyendo que era el momento. La varita no la tenemos. Cuando uno comunica una noticia tan desagradable, difícilmente se puede encontrar un momento bueno".

El responsable de la parcela deportiva insistió en que la confianza en Manolo González fue total desde el inicio. "Creía que era el entrenador idóneo para el proyecto, luego los resultados nos llevan a un lado u otro. Creo que he actuado del modo más profesional. Fue duro para todos", explicó.

Monchi confesó que 2026 no está siendo su "mejor año a nivel personal" (su hermana falleció en septiembre) e indicó que ha gestionado esta decisión "desde el dolor, la pena y la sensación de frustración", pero también desde la "profesionalidad" que se le exige a su cargo.

Respecto a Sergio García, que dirigirá al equipo contra el Villarreal, el andaluz comentó que debe "quemar etapas", pese a subrayar que están "muy contentos" con su trabajo como técnico del filial. "Es un entrenador posiblemente de futuro que creo que no era el momento de precipitar su presencia", reflexionó.

El director general deportivo, antes de iniciar la rueda de prensa, instó a los asistentes a guardar un minuto de silencio por los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido ayer en Toledo, que se culminó con una ovación en el auditorio del RCDE Stadium. EFE

dpb/fa/cmm

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