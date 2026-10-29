Los helicópteros medicalizados de Castilla-La Mancha, claves en atención inicial a heridos

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Ciudad Real, 29 oct (EFE).- Los helicópteros medicalizados de Castilla-La Mancha fueron claves en la atención inicial a los heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), al permitir comenzar las transfusiones de sangre en el propio lugar del siniestro antes de trasladar a los pacientes a los hospitales de referencia.

La coordinadora de la Red de Hemodonación, Hemovigilancia y Hemoterapia de Castilla-La Mancha, Elena Madrigal, ha explicado a EFE que las aeronaves medicalizadas disponen de sangre del grupo cero negativo y de otros productos, como fibrinógeno y factores de coagulación, para atender a los heridos desde los primeros momentos.

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Este sistema de atención prehospitalaria permite actuar durante la llamada "hora dorada", el periodo inicial en el que una intervención rápida puede mejorar las posibilidades de supervivencia de los pacientes.

En el accidente de Urda, las transfusiones comenzaron en el lugar del siniestro para que los heridos llegaran en las mejores condiciones posibles a los hospitales, preparados para atender casos de especial complejidad.

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La respuesta sanitaria se ha acompañado de un importante esfuerzo de los centros de transfusión de la región ya que Castilla-La Mancha ha superado las 2.000 donaciones de sangre tras el accidente, lo que ha obligado a mantener durante toda la noche la actividad de los centros de Ciudad Real, Toledo y Albacete.

Madrigal ha explicado que las donaciones deben fraccionarse y analizarse en menos de 24 horas para garantizar la seguridad de los componentes antes de su distribución. Por ello, los tres centros han trabajado sin interrupción desde que comenzaron a recibir las primeras bolsas de sangre.

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En la sala de fraccionamiento de Ciudad Real, las donaciones se procesan mediante un sistema automatizado que permite obtener glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

Además, cada bolsa se somete a análisis para detectar posibles agentes infecciosos transmisibles por la sangre y garantizar la calidad de los productos.

Se trata de un proceso técnico minucioso que incluye el filtrado, el control de pesos y la trazabilidad de cada componente.

"Son células vivas que van a ir al paciente a suplir, en esos momentos de sangrado masivo o de intervención quirúrgica, esas necesidades", ha explicado.

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Las donaciones recibidas procedían tanto de los puntos fijos hospitalarios como de colectas, maratones e iniciativas desarrolladas en centros educativos.

La responsable ha destacado la coordinación de los servicios sanitarios para responder a las necesidades derivadas del accidente y garantizar tanto la atención inmediata en el lugar del siniestro como la disponibilidad de sangre y sus componentes en los hospitales. EFE.

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(foto) (vídeo)