El Senado convoca a las 12.00 horas un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas

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El Senado ha convocado este jueves a las 12.00 horas un minuto de silencio en la Plaza de la Marina Española en recuerdo de las víctimas mortales del accidente de tren que se produjo este miércoles entre los municipios toledanos de Los Yébenes y Urda.

Según han informado a Europa Press fuentes del Senado, la institución ha hecho un llamamiento a los miembros de la Cámara Alta y al personal que presta servicios en el Senado a guardar un minuto de silencio en la Plaza de la Marina Española.

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De esta manera, el Senado se une a otras instituciones estatales y autonómicas para guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario.