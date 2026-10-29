El Gobierno mantiene casi 830 efectivos del Estado para asistir en el accidente de Urda

Guardar

Madrid, 29 oct (EFE).- El Gobierno mantiene un total de 827 efectivos del Estado desplegados para prestar ayuda tras el accidente ferroviario ocurrido ayer en Urda (Toledo), en el que han perdido la vida al menos 68 personas.

Hay un total de 422 efectivos de la Guardia Civil que trabajan en la zona y 123 medios del instituto armado, además de 3 helicópteros, el Puesto de Mando Avanzado, Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano, drones, caballería y perros, han informado este jueves fuentes del Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

Además, participan en el dispositivo 250 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 85 medios, 102 efectivos de Protección Civil, 53 agentes de la Policía Nacional y 21 medios de este cuerpo. EFE