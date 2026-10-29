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El derbi de Milán, el Clásico alemán y la jornada en 5 focos

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Iñaki Dufour

Madrid, 29 oct (EFE).- El derbi entre el Milan y el Inter en Italia, el Clásico alemán entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich y los duelos de Inglaterra Chelsea-Manchester United, Manchester City-Brighton y Liverpool-Arsenal son cinco focos de la próxima jornada en las grandes ligas europeas.

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Sábado 31 de octubre. 13:30 CET/12:30 GMT. Chelsea-Manchester United.

Dudas contra crisis en Stamford Bridge

No funciona aún el Chelsea como quiere Xabi Alonso. La irregularidad es manifiesta. Ha ganado cuatro de sus ocho partidos en este curso en la ‘Premier’. El último lo perdió por 0-2 en su propio estadio contra el Tottenham, que no había ganado a nadie hasta hace dos jornadas. Quinto, a ocho puntos del liderato del City y la segunda plaza del Arsenal, además de eliminado en la Copa de la Liga, sus dudas son evidentes, pero aún no alcanzan la dimensión total y crítica del Manchester United, en caída libre. Ya encadena ocho partidos sin ganar entre todas las competiciones, cinco de ellos en la liga, hasta el punto de que cayó 0-3 con el Bournemouth en su último compromiso. Michael Carrick ha recibido el respaldo de la directiva, entre el riesgo.

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Sábado 31 de octubre. 16:00 CET/15:00 GMT. Mánchester City-Brighton.

Test de reacción

Ni el Mánchester City, aún líder de la liga inglesa, ya sin el pleno que había sostenido las primeras siete jornadas hasta su derrota del pasado fin de semana ante el Aston Villa, ni el Brighton, tercero, revelación de este inicio de temporada y derrotado por el Liverpool por 2-0 tras cuatro triunfos seguidos, ganaron en la última cita de la Premier League, con lo que su duelo de este sábado es un test puro de reacción para los dos en el estadio Etihad. El conjunto local necesita ganar para seguir líder. El visitante, a cinco puntos de la cabeza, encara una prueba de fuego.

Sábado 31 de octubre. 18:30 CET/17:30 GMT. Bayern Múnich-Borussia Dortmund.

‘Der Klassiker’ por la cima

El Clásico del fútbol alemán entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund monopoliza la atención de la jornada en la Bundesliga. Los dos suman 17 puntos, situados el frente de la clasificación, antes de definir quién es mejor sobre el terreno y en la tabla en este inicio del campeonato germano, en el que los dos han perdido cuatro puntos por dos empates. El Dortmund no gana al Bayern desde hace cinco encuentros, cuando se impuso por 0-2 en Múnich en 2024. Es su única victoria en sus últimos 17 enfrentamientos con su poderoso rival.

Sábado 31 de octubre. 20:45 CET/19:45 GMT. Milan-Inter.

Un derbi en siete puntos

El Inter domina la clasificación con 25 puntos, los mismos que el Lazio, aún invictos los dos. El Milan es quinto, con 18. Su último duelo de este miércoles fue su única derrota de este curso liguero, por 2-4 contra el Bolonia, por lo que sus necesidades se disparan para el partido de este sábado contra el Inter. Un derbi de pronóstico incierto, porque, pese al liderato ‘neroazzuro’, los ‘rossoneros’ no han perdido ninguno de sus siete encuentros contra ese rival, incluidas tres victorias en los tres más recientes.

Domingo 1 de noviembre. 17:30 CET/16:30 GMT. Liverpool-Arsenal.

Los dos últimos campeones pugnan en Anfield

El Arsenal es el vigente campeón de la liga inglesa, el Liverpool lo fue un año antes y ambos se miden este domingo para comprobar sus capacidades, calibrar sus inquietudes y probar sus aspiraciones en Anfield. El conjunto ‘gunner’, ganador de siete de sus ocho duelos de este torneo, se propone el asalto al liderato de nuevo. El equipo ‘red’, vencedor de tres de sus cuatro choques más recientes, ya es cuarto. Hay seis puntos de diferencia antes de un duelo con marcado carácter español: Mikel Arteta contra Andoni Iraola en el banquillo. EFE

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