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Detenido en Mérida el autor de un ciberataque que accedió a datos de 18.000 pacientes

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Mérida, 29 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mérida al presunto autor de un ciberataque con el que se accedió a datos sanitarios de más de 18.000 pacientes del Servicio Extremeño de Salud (SES) para venderlos en foros ilícitos.

El ataque se dirigió al portal online del SES mediante un acceso indebido, automatizado y masivo desde un servidor virtual anónimo alojado en el extranjero, ha informado este jueves la policía en nota de prensa.

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La investigación se inició a principios de octubre a raíz de la denuncia del Servicio Extremeño de Salud, quienes aportaron un informe técnico sobre una intrusión en sus sistemas informáticos.

En él, se denunciaba que un ciberdelincuente había lanzado un ataque automatizado, desde un servidor virtual anónimo alojado en el extranjero, contra el portal CSOnline del SES con el que se había accedido a la información sanitaria de 18.416 pacientes con más de 334.000 registros sobre su salud.

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Tras complejas investigaciones técnicas se pudo arrestar al presunto autor del ataque, en Mérida, y llevar a cabo una entrada y registro en su domicilio en el que se intervinieron ordenadores de altas prestaciones y se lograron localizar los rastros de las conexiones utilizadas para el ataque, así como la base de datos de los pacientes que había sido sustraída.

La información de los pacientes se encontraba ordenada por año de nacimiento y código de identificación, su ficha y documentos, así como una base de datos indexada donde aparecía reflejado todo el historial médico con enfermedades, diagnósticos y tratamientos.

La investigación ha permitido recuperar la información, las copias de las bases de datos y evitar su venta en foros ilícitos.

La Policía Nacional no descarta esclarecer otros ataques o intentos de ataques a otras instituciones. EFE.

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