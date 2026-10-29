Detenidas siete personas en Cantabria por tráfico de drogas, tenencia de armas y blanqueo

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Santander, 29 oct (EFE).- Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en Cantabria han concluido una investigación conjunta en la que se ha detenido a siete personas, una de las cuales ha entrado en prisión provisional, como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Vigilancia Aduanera y la Policía informan de que la operación se inició en mayo de 2026, cuando se tuvo conocimiento de la actividad de tráfico de drogas que supuestamente desarrollaba un vecino del municipio de Camargo.

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El trabajo de los investigadores permitió identificar al individuo y constatar que se dedicaba a la venta de sustancia estupefaciente en las inmediaciones de su domicilio, donde mantenía los contactos con sus clientes.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes comprobaron que el nivel de vida del investigado no se correspondía con su actividad laboral, lo que motivó que continuara la investigación de forma conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para acreditar la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales.

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Del mismo modo, se pudo identificar a otro individuo que participaba al mismo nivel que el principal investigado en la toma de decisiones en lo relativo al tráfico de drogas, y se comprobó la colaboración, a un nivel inferior de los anteriores, de otros dos individuos.

Para el blanqueo de capitales contaban con la colaboración activa de un abogado cántabro en la constitución de un entramado de empresas y fundaciones con la intención de introducir diez millones de euros desde el extranjero ocultando su origen ilícito, dicen Vigilancia Aduanera y la Policía.

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Concluidas las diligencias de investigación, y una vez obtenida la autorización judicial, el pasado 21 de octubre se desarrolló un dispositivo coordinado por Vigilancia Aduanera y Policía Nacional para la entrada y registro en el domicilio de los investigados, así como en una nave industrial de su familia, ambos situados en Camargo.

Se intervinieron un kilo de cocaína, 322 gramos de hachís, 963 gramos de marihuana, 12.850 euros, una escopeta del calibre 12, dos carabinas de perdigones, dos pistolas de perdigones, una pistola detonadora y varias armas blancas.

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Fueron detenidas siete personas a las que atribuyen distintos delitos: de tráfico de drogas y blanqueo de capitales al principal investigado y su esposa, blanqueo de capitales al abogado cántabro, y tráfico de drogas al resto.

Además, al principal investigado se le atribuye la comisión de delito de tenencia ilícita de armas, al serle intervenida una escopeta del calibre 12 con las características físicas modificadas ilícitamente y carecer de permiso de armas. Esta escopeta figura como sustraída en Gipuzkoa desde 2022.

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Tras declarar en la comisaría quedaron en libertad la mujer, el abogado y otros dos detenidos.

El resto fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión del principal investigado. EFE