Albert Sánchez, nuevo entrenador de la UD Las Palmas

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Las Palmas de Gran Canaria, 29 oct (EFE).- El entrenador catalán Albert Sánchez dirigirá las dos próximas temporadas a la UD Las Palmas tras el acuerdo alcanzado con el USL Dunkerque francés, según informó este jueves el club isleño de LaLiga Hypermotion.

El nuevo técnico del equipo amarillo será presentado hoy en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, y sustituye en el cargo a Juan Manuel Rodríguez, quien se había hecho cargo del conjunto grancanario de forma transitoria.

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Albert Sánchez Saura (1 de abril de 1987, Esplugues de Llobregat, Barcelona) cuenta con una trayectoria vinculada al fútbol formativo.

Inició su carrera en los banquillos en el fútbol base, con etapas en el RCD Espanyol, antes de incorporarse a la estructura técnica del FC Barcelona en 2021.

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En el conjunto azulgrana ejerció como segundo entrenador del Juvenil A y, posteriormente, del Barça Atlètic, donde trabajó junto al mexicano Rafa Márquez -actual seleccionador de la absoluta de su país- durante dos temporadas.

En julio de 2024 asumió la dirección del filial azulgrana, al que dirigió durante la primera parte de la temporada 2024-2025.

En julio de 2025 inició una nueva etapa profesional al frente del USL Dunkerque, equipo de la Ligue 2 francesa, ampliando así su experiencia como primer entrenador en el fútbol profesional.

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Por otra parte, la UD Las Palmas agradeció a Juan Manuel Rodríguez "su disposición, compromiso y profesionalidad" tras haber asumido la dirección del equipo durante las últimas jornadas. EFE

rg/jmr/cmm