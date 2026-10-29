Ada Colau pide la comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso

Guardar

Madrid, 29 oct (EFE).- La cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, ha anunciado este jueves que pedirá a la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dé explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda, Toledo.

Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en la red social X, donde señala que "en estos momentos tan dolorosos es más necesario que nunca la transparencia y que se den todas las explicaciones que sean necesarias".

PUBLICIDAD

Por eso, añade, desde el Frente Amplio "vamos a pedir la comparecencia del ministro Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados".

La comparecencia podrá materializarse a través del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso.

Por otra parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sostiene en la misma red social que "un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido" y que "una sola persona no puede ser responsable de la vida de centenares en cuanto al transporte ferroviario se refiere".

PUBLICIDAD

"Los únicos nombres y apellidos en todo esto son los recortes en inversión del PP primero y la liberación salvaje del mercado del PSOE después", señala el también candidato de ERC a la elecciones del próximo 29 de nombre.

Y añade que una 'situación inasumible' requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas, en respuesta a las declaraciones del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera comparecencia tras el accidente ferroviario. EFE

PUBLICIDAD