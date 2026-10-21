Yoel Lago: "Cada vez me noto mejor"

Glasgow (Escocia), 21 oct (EFE).- El defensa central del Celta Yoel Lago, afianzado en el once inicial de Claudio Giráldez, cree que su rendimiento mejora con el paso de los partidos, aunque también es consciente de que necesitará más tiempo para completar esa evolución porque él cree que tiene “margen de mejora”.
“La confianza ha crecido un montón, cada vez me noto mejor. Siempre afronto los partidos con muchas ganas y con mucha ilusión de seguir mejorando porque todavía me queda mucho que mejorar”, indicó en rueda de prensa.
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El canterano explicó que habla mucho con Claudio Giráldez, quien le transmite “confianza” en su juego y le pide que asuma “más riesgos” en la salida del balón porque “muchas veces un buen pase desde donde estoy puede convertirse en un ataque, pero también sé que hay que tener cuidado porque es una posición muy peligrosa”.
Yoel Lago ve al Celta “con muchas ganas” de conseguir la primera victoria en la Liga Europa después de firmar “un gran partido” contra el Juventus.
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“Personalmente tengo muchas ganas de vivir un partido en un estadio mítico de Europa como Celtic Park, seguro que va a apretar mucho”, afirmó el central, quien confesó que cada vez se siente “mejor” a nivel físico y “más cómodo” en la salida del balón. EFE
dmg/apa
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