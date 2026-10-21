Sevilla-Betis, sábado 21 de noviembre a las 18.30 y Barça-Villarreal, domingo a las 14.00

Guardar

Madrid, 21 oct (EFE).- El derbi Sevilla-Betis se disputará el sábado 21 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 18.30 horas, en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Barcelona recibirá al Villarreal el domingo día 22, a partir de las 14.00, anunció este miércoles la patronal de clubes.

Esta jornada se jugará justo detrás del segundo parón liguero, fijado para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, por los encuentros de las selecciones nacionales y en ella el partido Real Madrid-Celta se disputará el sábado 21 y el Getafe-Atlético de Madrid, el domingo 22, ambos a las 21.00 horas.

PUBLICIDAD

--- Jornada 13 de LaLiga EA Sports:

- Viernes, 20 de noviembre:

Athletic Club-Espanyol (21.00 horas).

- Sábado, 21 de noviembre:

Alavés-Deportivo de A Coruña (14.00).

Rayo Vallecano-Valencia (16.15).

Sevilla-Betis (18.30).

Real Madrid-Celta (21.00).

- Domingo, 22 de noviembre:

Barcelona-Villarreal (14.00).

Racing de Santander-Real Sociedad (16.15).

Osasuna-Málaga (18.30).

Getafe-Atlético de Madrid (21.00).

- Lunes, 23 de noviembre:

Levante-Elche (21.00). EFE