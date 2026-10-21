Espana agencias

Cuatro nuevos detenidos por la muerte de una anciana hallada maniatada en casa en Burgos

Guardar

(Actualiza la NA3114 con más datos sobre los detenidos y con el fin de la investigación)

Burgos, 21 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a otras cuatro personas, una de ellas un menor de 15 años, que habrían participado en la planificación del robo violento, la cobertura y la posterior obtención de beneficios económicos en el suceso en el que murió una mujer de 83 años en Burgos, que apareció maniatada y amordazada en su vivienda el pasado día 13.

PUBLICIDAD

Estos arrestos se han producido después de que el sábado se detuviera a los dos supuestos autores del asalto, del robo y de la muerte violenta de la víctima, también menores de edad, de 16 y 17 años, en una investigación por homicidio que la Policía Nacional da ya por concluida.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha explicado a los periodistas que este martes se produjo la detención de tres personas, con diferente grado de implicación en el robo en el que la octogenaria murió por una insuficiencia respiratoria tras no poder acceder a su aparato de oxígeno y ha avanzado que se trabajaba para la detención de otra persona, ya confirmada, que eleva a seis el número total de detenidos.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional ha confirmado en un comunicado este miércoles que entre los cuatro nuevos arrestados figuran dos hombres de mediana edad, residentes en Burgos y con antecedentes policiales por delitos comunes, entre ellos robos con fuerza y violencia, estafas, violencia de género o tráfico de drogas.

Los investigadores consideran que ambos habrían ideado el asalto con el objetivo de sustraer los objetos de valor que encontraran en el interior de la vivienda. Asimismo, sostienen que podrían haber inducido a los dos menores detenidos previamente a ejecutar materialmente el robo.

Respecto a los otros dos arrestados, uno es un menor de 15 años, mientras que la participación del cuarto detenido habría consistido en recibir las joyas robadas y realizar las gestiones precisas para su posterior venta, con el objetivo de obtener un lucro económico.

De la Fuente ha incidido en que, desde el inicio de la investigación, la Policía Nacional sospechaba de que había al menos cuatro personas implicadas, que "se han ido deteniendo con la máxima discreción", si bien cada una de ellas tendría diferente grado de implicación en el suceso.

Ha apuntado que no se trata de un grupo criminal organizado, pero sí de personas que se conocen y que en determinadas ocasiones actúan de manera conjunta para delinquir.

En el registro bajo autorización judicial de dos domicilios relacionados con los detenidos se han intervenido diferentes evidencias y efectos relacionados con los hechos.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Judicial en Burgos, ha permitido determinar tanto el móvil económico del crimen, como el distinto papel desarrollado por cada uno de los presuntos responsables del mismo.

A efectos de lo concluido en el atestado policial, cinco detenidos responderán por los delitos de homicidio y robo con violencia en casa habitada y uno por receptación.

Los últimos detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas, los mayores de edad al Tribunal de Instancia competente y el menor a la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Burgos.

La Policía Nacional da por concluida la investigación de este homicidio, sin perjuicio de las actuaciones judiciales que correspondan, y del respeto a la presunción de inocencia de todos los investigados.

El suceso tuvo lugar en la tarde del martes 13 de octubre, en un piso de la calle Vitoria, en el barrio burgalés de Gamonal, y fue la cuidadora que llegó pasadas las seis la que encontró el cuerpo sin vida de la mujer, que se había quedado sola después de que su hijo se marchara tras haber comido con ella.

La vivienda apareció revuelta, con indicios claros de robo, y la autopsia realizada al cuerpo determinó que la octogenaria había fallecido por una insuficiencia respiratoria al no poder conectarse con su aparato de oxígeno, al encontrase amordazada y maniatada. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las personas que leen el final del libro primero en realidad quieren disfrutar la historia mucho más, según un estudio

Al eliminar la intriga del desenlace, la mente del lector se enfoca en apreciar los matices de la narrativa y la evolución de los personajes

Las personas que leen el final del libro primero en realidad quieren disfrutar la historia mucho más, según un estudio

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

Pedro Sánchez acepta la propuesta de David Broncano y será entrevistado mañana en ‘La Revuelta’

Según adelanta ‘ABC’, el presidente del Gobierno acudirá este jueves al plató de La 1 en plena carrera electoral hacia el 29-N

Pedro Sánchez acepta la propuesta de David Broncano y será entrevistado mañana en ‘La Revuelta’

El pueblo de Galicia que enamoró a Mario Casas y su paisaje cambia según la distancia al mar: “Me gustaría venir más”

Un lugar que permite acercarse a una identidad lejos de los circuitos turísticos más concurridos

El pueblo de Galicia que enamoró a Mario Casas y su paisaje cambia según la distancia al mar: “Me gustaría venir más”

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

“Les ha creado un problema a Feijóo y Abascal. No saben dónde meterse ni dónde meterlo”, ha señalado el presidente del Gobierno

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero Zarzuela le recordó que debía incluir una cita con Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

Real Madrid - Leipzig, en directo: ya tenemos onces de ambos equipos y sorpresa en el de José Mourinho

Real Madrid - Leipzig, en directo: ya tenemos onces de ambos equipos y sorpresa en el de José Mourinho

La regla de oro de Manuel Pellegrini para llevar el vestuario del Betis en Champions: “Nunca he sido amigo de alguno de mis jugadores”

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino

La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu