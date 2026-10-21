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Álvarez de Toledo defiende en Sanlúcar (Cádiz) el compromiso del PP en la lucha contra el narcotráfico

21/10/2026 29N.- Álvarez de Toledo defiende en Sanlúcar (Cádiz) el compromiso del PP en la lucha contra el narcotráfico. La diputada nacional y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el compromiso del PP de "garantizar un Estado fuerte, capaz de garantizar el orden y la libertad" lo que pasa por "la protección de las fronteras y por proteger a quienes nos protegen". Igualmente, ha defendido el compromiso del partido en la lucha contra el narcotráfico, que "es un problema del que se habla poco en relación con la gravedad que tiene". POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA PP
21/10/2026 29N.- Álvarez de Toledo defiende en Sanlúcar (Cádiz) el compromiso del PP en la lucha contra el narcotráfico. La diputada nacional y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el compromiso del PP de "garantizar un Estado fuerte, capaz de garantizar el orden y la libertad" lo que pasa por "la protección de las fronteras y por proteger a quienes nos protegen". Igualmente, ha defendido el compromiso del partido en la lucha contra el narcotráfico, que "es un problema del que se habla poco en relación con la gravedad que tiene". POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA PP
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La diputada nacional y portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha defendido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el compromiso del PP de "garantizar un Estado fuerte, capaz de garantizar el orden y la libertad" lo que pasa por "la protección de las fronteras y por proteger a quienes nos protegen". Igualmente, ha defendido el compromiso del partido en la lucha contra el narcotráfico, que "es un problema del que se habla poco en relación con la gravedad que tiene".

Según ha indicado el PP en una nota, antes de un encuentro con representantes de los Cuerpos de Seguridad en el que también ha participado la presidenta local, Carmen Pérez, Álvarez de Toledo ha denunciado la magnitud del problema del narcotráfico en las costas de Cádiz y toda Andalucía, manifestado que "es un problema de Estado un desafío a nuestra democracia y es la consecuencia también de un Gobierno que ha favorecido a los delincuentes."

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"Estamos ante un gobierno que amnistía a delincuentes, que desprotege y abandona a los servidores de la ley" y, en ese sentido, se ha referido a la amnistía de Puigdemont, a la reducción de las penas de malversación y de sedición o a favorecer a ocupas. "Es un gobierno que se ha rodeado del delito, que ha blanqueado a delincuentes y ha desprotegido y abandonado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha afirmado.

Frente a ello, desde el PP se quiere "un Estado fuerte y no puede haberlo con policías desautorizados o desamparados", ha afirmado Álvarez de Toledo, que ha trasladado el "compromiso concreto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que les vamos a proteger con medidas concretas". Estas medidas, ha explicado, pasan por dotar de más medios, la reforma del Código Penal para reforzar el principio de autoridad y la creación de una unidad específica contra el narcotráfico en esta zona, entre otras.

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"Los narcotraficantes están campando por sus anchas en nuestras costas y nuestro país", ha afirmado la dirigente del PP, que ha añadido que "es un problema del que se habla poco en relación con la gravedad que tiene y con la incidencia que tiene", por lo que el PP quiere que haya "un debate profundo en campaña y que nuestras propuestas se lleven a término".

Cayetana Álvarez de Toledo ha trasladado que el PP tienen "un contrato con España, que presentó Alberto Núñez Feijóo hace tres días" y va a "reforzar al Estado, defender la libertad y el orden, defender la soberanía nacional y regenerar profundamente las instituciones, de forma que ya no puedan ser colonizadas por comisarios políticos de ningún partido".

Igualmente, afirma que van a "encarar y afrontar" la gran crisis de la vivienda, proteger a los pensionistas y reformar la educación para que los jóvenes tengan posibilidades de futuro. "Y algo muy importante, después de estos años, desde el Gobierno vamos a volver a suturar las heridas y volver a tejer esa trama de afectos entre españoles", ha añadido.

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