Abascal responsabiliza a Sánchez de la violencia que se ejerce contra Vox

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Avilés (Asturias), 21 oct (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de los altercados vividos este miércoles en A Coruña y ha lamentado que el jefe del Ejecutivo sea "incapaz" de condenar la violencia que se ejerce contra esta formación y que, según ha afirmado, está promovida "por su milicia, que hoy ha enseñado su peor cara".

Lo ha hecho en un mitin celebrado en Avilés (Asturias) que ha congregado a cientos de personas que han seguido sus palabras protegidas por un amplio dispositivo de seguridad dado que la plataforma Asturias Antifascista había congregado a menos de 200 metros a un millar de manifestantes, según cálculos policiales.

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"Aquí estamos 2.000 personas o más y no hay violencia ni mordaza de ningún tipo que pueda pararnos", ha afirmado Abascal antes de señalar que en el acto que durante la mañana protagonizó en A Coruña se ha visto "el inicio de una campaña electoral sucia" por permitirse una contramanifestación que terminó "con doce policías heridos y negocios destrozados".

En su opinión, es responsabilidad del delgado del Gobierno en A Coruña y de Pedro Sánchez porque "sus milicias son las que estaban hoy en A Coruña", al igual que lo están en la acampada de la Puerta del Sol o en Ceuta, "donde sigue habiendo muchos invasores".

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Para Abascal, se está viendo que el presidente del Gobierno anima a una "campaña sucia y llena de violencia" porque quiere estar cuatro años "de una manera u otra", aunque eso suponga robar votos, meter votos falsos en las urnas o promover la violencia.

"Está dispuesto absolutamente a todo con tal de seguir en el poder y va a usar las trampas, la corrupción, las amenazas y lo que sea necesario con tal de atrincherarse más tiempo" ha señalado el líder de Vox ante unos asistentes que en distintas ocasiones han coreado insultos contra el presidente del Gobierno.

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Según Abascal, esta estrategia se debe a que en el PSOE saben "que les va muy mal", pero también porque quiere impedir que se escuche el mensaje de Vox y por eso permite "intimidaciones permanentes contra sus actos".

El dirigente de Vox ha reiterado que defender la prioridad nacional es lo normal y es algo que en la actualidad pasa por recuperar Ceuta para los españoles y echar a los invasores, pero también "por echar del poder a la "mafia corrupta y traidora de Pedro Sánchez y del PSOE". EFE

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