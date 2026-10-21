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Abascal responsabiliza a Sánchez de la violencia que se ejerce contra Vox

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Avilés (Asturias), 21 oct (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de los altercados vividos este miércoles en A Coruña y ha lamentado que el jefe del Ejecutivo sea "incapaz" de condenar la violencia que se ejerce contra esta formación y que, según ha afirmado, está promovida "por su milicia, que hoy ha enseñado su peor cara".

Lo ha hecho en un mitin celebrado en Avilés (Asturias) que ha congregado a cientos de personas que han seguido sus palabras protegidas por un amplio dispositivo de seguridad dado que la plataforma Asturias Antifascista había congregado a menos de 200 metros a un millar de manifestantes, según cálculos policiales.

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"Aquí estamos 2.000 personas o más y no hay violencia ni mordaza de ningún tipo que pueda pararnos", ha afirmado Abascal antes de señalar que en el acto que durante la mañana protagonizó en A Coruña se ha visto "el inicio de una campaña electoral sucia" por permitirse una contramanifestación que terminó "con doce policías heridos y negocios destrozados".

En su opinión, es responsabilidad del delgado del Gobierno en A Coruña y de Pedro Sánchez porque "sus milicias son las que estaban hoy en A Coruña", al igual que lo están en la acampada de la Puerta del Sol o en Ceuta, "donde sigue habiendo muchos invasores".

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Para Abascal, se está viendo que el presidente del Gobierno anima a una "campaña sucia y llena de violencia" porque quiere estar cuatro años "de una manera u otra", aunque eso suponga robar votos, meter votos falsos en las urnas o promover la violencia.

"Está dispuesto absolutamente a todo con tal de seguir en el poder y va a usar las trampas, la corrupción, las amenazas y lo que sea necesario con tal de atrincherarse más tiempo" ha señalado el líder de Vox ante unos asistentes que en distintas ocasiones han coreado insultos contra el presidente del Gobierno.

Según Abascal, esta estrategia se debe a que en el PSOE saben "que les va muy mal", pero también porque quiere impedir que se escuche el mensaje de Vox y por eso permite "intimidaciones permanentes contra sus actos".

El dirigente de Vox ha reiterado que defender la prioridad nacional es lo normal y es algo que en la actualidad pasa por recuperar Ceuta para los españoles y echar a los invasores, pero también "por echar del poder a la "mafia corrupta y traidora de Pedro Sánchez y del PSOE". EFE

(Foto) (Vídeo)

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