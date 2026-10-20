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Venezuela jugará en noviembre dos amistosos de fútbol contra País Vasco y Rusia

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Caracas, 20 oct (EFE).- La selección de fútbol de Venezuela jugará en noviembre dos amistosos contra la selección del País Vasco y Rusia, respectivamente, y de esta manera cerrará su fase de preparación de 2026, informó este martes la cuenta en X de la Vinotinto.

El primer partido se jugará el 14 de noviembre en el Estadio de San Mamés en Bilbao; el segundo será tres días después en el Estadio del FC Krasnodar, en la ciudad homónima de Rusia. La Vinotinto no informó la hora de ambos juegos.

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En los últimos 10 amistosos, Venezuela ha ganado tres partidos, empatado tres y perdido cuatro, en un momento de transición a cargo del seleccionador Oswaldo Vizcarrondo, quien trabaja en una reestructuración que combine el liderazgo de jugadores experimentados y nuevas figuras.

Vizcarrondo, nombrado oficialmente en enero de este año como seleccionador, tiene como prioridad reestructurar la plantilla y gestionar la transición de referentes como Salomón Rondón, máximo goleador histórico de Venezuela, quien ya tiene 37 años.

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Con miras al Mundial 2030, Venezuela tendrá el desafío de encontrar a una nueva generación de futbolistas con peso propio y clasificar por primera vez a una competición de este tipo, aunque primero irá a la Copa América 2028, en la que Vizcarrondo espera que su selección tenga un papel protagónista.EFE.

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