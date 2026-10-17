Sánchez dice que Feijóo "se lo dice todo" cuando habla de jetas y se señala a sí mismo

Guardar

Fuenlabrada (Madrid), 17 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aludido este sábado al gesto que hizo ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando hablaba de "jetas" en un acto en Toledo y ha asegurado que "se lo dice todo" cuando se señaló a sí mismo con el dedo.

En el mitin que el ya candidato socialista a la reelección ha protagonizado tras la celebración del Comité Federal del PSOE, Sánchez ha recordado a los militantes congregados en el acto que Feijóo, al que ha definido como "todo un personaje", está pidiendo "sacrificios" y al mismo tiempo "que no le aplaudamos".

PUBLICIDAD

"Hombre, si quieres te hacemos la ola", ha ironizado, para enfatizar después: "Encima dice: voy a pedir el voto a los currantes. Acto seguido dice a los jetas -y se señala a sí mismo- no se lo voy a pedir. El tío se lo dice todo. Es impresionante", ha zanjado.

Las imágenes del vídeo donde se ve a Feijóo en un acto organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) aludir a los "jetas" y los "currantes" fue ampliamente reproducido ayer en las redes sociales, alentado por muchos socialistas. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo) (audio)