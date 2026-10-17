El Valencia y el UCAM pelean por engancharse al vagón de cabeza de la ACB

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Valencia, 17 oct (EFE).- El Valencia Basket recibirá este domingo al UCAM Murcia en la cuarta jornada de la fase regular de la Liga Endesa, una cita en la que los dos equipos tratarán de engancharse al vagón de cabeza de la clasificación tras haber arrancado el torneo con un idéntico balance de un triunfos y dos derrotas.

Para el Valencia será su segundo partido liguero en casa y llegará tras la decepcionante derrota sufrida en el primero ante el iLERNA Lleida, por lo que tratará de darle a los suyos la primera alegría liguera en casa después de ganar en la cancha del Casademont Zaragoza y caer en la del Barça.

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El UCAM, por su parte, cayó en la cancha del FIATC Girona, ganó en su pista al Barça y en la última jornada se vio sorprendido por el La Laguna Tenerife ante su público.

El Valencia afronta el duelo con el cansancio de haber jugado una exigente jornada doble en la Euroliga entre semana y la decepción de haber perdido en ambos partidos en casa por un estrecho margen. El martes sucumbió en la prórroga ante el Olympiacos, el vigente campeón, después de haber conseguido y dejado escapar una ventaja de 28 puntos. El jueves ante el Maccabi Tel Aviv volvió a caer por 88-91.

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Por su parte el Murcia también ha tenido jornada europea pero en su caso un único partido, el que disputó el miércoles en la BCL Alemania en la pista del Bamberg Basket, al que derrotó por un claro 67-86 gracias a una buena segunda parte y liderado por Michael Forrest.

En cambio, en los tres primeros partidos de la ACB, han sido más sólidos y constantes hasta ahora los interiores Emanuel Cate, Toni Nakic y Jean-Marc Pansa y los exteriores Souley Bourn, que ha sido baja en los últimos choque por una lesión muscular, y Jonah Radebaugh.

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El primer objetivo del equipo de Xavi Albert será gestionar la carga de cansancio para tener la energía suficiente para competir con el aguerrido equipo de Sito Alonso. Además, el equipo murciano es uno de los mejores de la Liga en rebote, una de las facetas que más le ha costado dominar en este arranque de campaña.

Para este choque, Xavi Albert volverá contará con sus quince jugadores al completo por lo que tendrá que hacer tres descartes para seleccionar a los doce elegidos. Hasta el viernes pasado el Valencia Basket contaba con 16 jugadores, pero tras la salida de Yankuba Sima ha reducido su nómina.

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En estos primeros compases de la temporada, el exterior Lucas Marí y los interiores Yankuba Sima -ya fuera del equipo- y Mo Gueye han sido descartes recurrentes, aunque habrá que ver cómo quiere gestionar Albert los descansos ahora que los partidos y los esfuerzos se empiezan a acumular. EFE