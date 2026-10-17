El Levante marca la mitad de sus goles a partir del minuto 75

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Valencia, 17 oct (EFE).- El Levante, que con siete puntos está ahora fuera de los puestos de descenso, ha marcado seis de los doce goles que lleva a su favor a partir del minuto 75 partido.

El último ejemplo fue el tanto anotado por Dani Requena en Riazor el pasado viernes, que permitió al Levante rescatar un punto ante el Deportivo (1-1) al anotar en el minuto 82.

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Solo cuatro días antes, ante el Sevilla FC (3-3) en el Ciutat de València, el Levante firmó dos de los tres goles del partido en los minutos 92 y 100 gracias al acierto de Dela y Ndukwe, respectivamente, en el tramo final del encuentro.

En la quinta jornada del campeonato, en la derrota en València ante el Barcelona por 2-3, los dos goles del Levante, obra de Iván Romero y Brugué, se registraron en el minuto 79 y 88, respectivamente.

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El sexto gol del Levante marcado en el último tercio del encuentro fue el de Olasagasti ante el Betis que cerró el único triunfo del equipo valenciano este curso al anotar el 5-2 en la tercera jornada del campeonato.

Equipos como el Barcelona o el Atlético de Madrid, que deben todavía jugar en la novena jornada del campeonato de LaLiga EA Sports, llevan ocho y siete goles, respectivamente, a partir del minuto 75 de partido.

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No es nueva en el Levante esta capacidad para marcar al final de los partidos, ya que el cuadro de Luís Castro fue, con ocho goles, el equipo junto al Valencia CF y Osasuna que en la temporada pasada marcó más tantos en el tiempo de prolongación, más allá del minuto 90. EFE

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