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Mauricio Kartun: "El teatro es un acto de salud extraordinaria"

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  Isabel Laguna

Cádiz, 16 oct (EFE).- El dramaturgo Mauricio Kartun, todo un referente del teatro argentino, llega al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) con 'Baco Polaco", una obra basada en una tragedia de Eurípides datada el año 409 A.C que ha cobrado, dice, "una vigencia insólita" porque habla "del odio como energía política" y de unos líderes que hacen "todo lo contrario a lo que deberían hacer, que es crear una convivencia pacífica y creativa.

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 Hijo de una asturiana que se exilió durante la Guerra Civil y de un padre que procede de una familia rusa que emigró a Argentina huyendo del hambre, Kartun, de 79 años, es autor de una treintena de obras teatrales entre originales y adaptaciones de grandes clásicos, tiene más de una quincena de premios y décadas como profesor en Argentina y fuera de ella.

En una entrevista con EFE, sostiene que el teatro -"el lenguaje del cuerpo"- es "una acto de una salud extraordinaria" en los tiempos tecnológicos y virtuales actuales.

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Mauricio Kartun reflexiona sobre el sentimiento que "empieza a aparecer sobre todo entre los jóvenes" de ver el teatro como "cierto anacronismo, cierta cosa vieja".

 No es así para él que cree que sobran "las razones por las cuales seguiremos subiendo a escenarios".

 "No hay grandes corporaciones, no hay avatar, no hay IA ni imagen que haya podido con el teatro. Frente a la realidad virtual que nos toca vivir, se manifiesta como el único futuro posible", un espacio en el que los humanos "somos independientes".

 La vida sedentaria tras las pantallas "nos obliga a ir a un gimnasio de la mente. Igual que uno va a un gimnasio para estirar músculos que habitualmente no tienen movimiento".

 Él, que vive sin móvil, disfruta escribiendo para este gimnasio del teatro.

Ahora ha retomado un proyecto que inició hace más de diez años a partir de un concurso en Buenos Aires sobre teatro griego con 'Las bacantes' de Eurípides.

  Ha reinventado la tragedia trasladándola a los años 30 y a un pueblo de la llanura argentina al que llega una extravangante y humilde truope con una vitrola para encender una gran bacanal, una "energía popular" que se convierte en un torbellino trágico por la intervención del poderoso local que extiende "la energía del odio a la comunidad".

Una tragedia que decidió retomar cuando vio que cobraba "paradójicamente actualidad" a través de líderes políticos actuales, entre los que cita desde a Donald Trump hasta "los que hoy están en el gobierno de Argentina".

 "Cuando vuelven a aparecer en el mundo los odiantes, estas exhortaciones de atacar, de odiar ... empiezo a sentir lo mismo que cuando era niño y mis padres me hablaban de sus guerras o veía documentales sobre ellas. Me parecía mentira ver a líderes encendiendo el odio de uno contra otro. Me preguntaba si la gente no se daban ni se dan cuenta de que están locos, de que lo que están proponiendo es el dolor y no un estado que se encargue de todo lo contrario, de crear una convivencia pacífica y creativa. En ese recuerdo se basa esta obra", explica.

 Para ella cuenta con seis actores y actrices y un equipo técnico que forman parte de diversas generaciones de la Escuela Metropolitana de Teatro, en la que el trabajó tres décadas. "Me interesaba también mostrar la importancia de una educación integral en el arte" y "pública".  EFE

ilm/fs /mcm

(foto)

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