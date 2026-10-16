Los servicios móviles los que más satisfacción acaparan, los de electricidad los que menos

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Madrid, 16 oct (EFE).- Los servicios móviles son los que registran mayores índices de satisfacción entre los españoles, con un 72,9 % de usuarios satisfechos o muy satisfechos con internet móvil y un 72,3 % con la telefonía móvil, mientras que la electricidad presenta el más bajo, con un 57,3 %, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Panel de Hogares de la CNMC, correspondiente al segundo trimestre del año, refleja que todos los servicios de telecomunicaciones y energía mejoraron sus niveles de satisfacción respecto al mismo periodo del año anterior, siendo la televisión de pago y la banda ancha fija las que registraron las mayores subidas, superiores a cuatro puntos porcentuales.

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En concreto, el 68,8 % de los hogares se mostró satisfecho o muy satisfecho con la banda ancha fija y el 67,5 % con la televisión de pago. Por detrás se situaron el gas natural, con un 59,2 %; y la telefonía fija, con un 57,8 %.

Entre los hogares insatisfechos, el precio fue el principal motivo de descontento en la mayoría de los servicios, salvo en internet móvil y banda ancha fija, donde la falta de calidad ocupó la primera posición.

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Entre quienes se declararon insatisfechos con los servicios energéticos, el 86,8 % citó el precio como motivo de descontento en el gas natural y el 84,3 % en la electricidad. La falta de claridad en las facturas y en los precios fue el segundo motivo de insatisfacción en ambos casos.

En internet móvil y banda ancha fija, la falta de calidad del servicio fue señalada por el 60,1 % y el 56,6 % de los usuarios insatisfechos, respectivamente, mientras que el precio se situó en segunda posición.

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En cuanto a las reclamaciones, la telefonía móvil y el gas natural registraron los menores porcentajes de usuarios que presentaron alguna queja o reclamación, con un 5,4 % en ambos casos. En el extremo opuesto, la banda ancha fija alcanzó la mayor proporción de usuarios que habían reclamado en los últimos doce meses, con un 10,8 %.

Más del 50 % de las reclamaciones sobre los servicios de telecomunicaciones estuvieron relacionadas con la falta de calidad, mientras que en la electricidad destacaron las quejas por problemas de facturación, con un 47,7 %. EFE

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