Junts avisa que al PP y a Vox no se les tumba con "frentes de feria": Es hacer el ridículo

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Madrid, 16 oct (EFE).- Junts ha advertido este viernes de que para tumbar al PP y Vox en las elecciones "lo mejor es hacer buenas políticas, pero sobre todo lo que no se puede hacer es el ridículo con frentes de feria", y ha insistido en su compromiso de no apoyar un Gobierno de la derecha.

Así ha opinado el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, sobre la división que reina en la izquierda a horas de que expire el plazo para registrar las coaliciones electorales.

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Según ha señalado, se ha demostrado que las izquierdas sólo se ponen de acuerdo "para ir en contra de la clase media en Cataluña", como se ha hecho -ha dicho- con los cambios que están pidiendo los catalanes para que sea la Generalitat la que gestione la inmigración.

En todo caso, ha recordado que Junts ya evitó con sus siete votos un Gobierno de PP y Vox tras las elecciones de 2023 y, ante la nueva cita con las urnas el 29N volverán a evitarlo.

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También ha criticado que tanto PP como PSOE utilicen a los jubilados como arma electoral, algo que ve "inadmisible", recalcando que las pensiones son un derecho adquirido, "no un favor de Sánchez o Feijóo".EFE