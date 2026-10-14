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Bermúdez hace un balance positivo de los dos amistosos de España contra EE.UU.

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Chester (EE.UU.), 13 oct (EFE).- La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, extrajo este martes un balance positivo de los dos amistosos disputados contra Estados Unidos en el país norteamericano, en los que consideró que ha tenido la oportunidad de probar a muchas jugadoras en dos encuentros de altísimo nivel.

"El balance es positivo. Hemos hecho lo que queríamos hacer", indicó en rueda de prensa Bermúdez, que subrayó que pudo ver en acción a todas las jugadoras de campo convocadas (solo la tercera portera, Eunate Astralaga, se quedó sin minutos) en los partidos disputados hoy y el sábado.

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Con respecto al encuentro jugado este martes en Chester, Pensilvania, que se saldó con empate 2-2 después de que La Roja se pusiera de nuevo con un 0-2 al descanso, la entrenadora consideró muy positivo el juego del equipo en los primeros 45 minutos.

"En la primera parte hemos tenido más posesión, creo que ha habido espacios para hacerlo, momentos en que ellas han achicado mucho el espacio, que había espacio a la espalda, aunque creo que nos ha faltado alternar un poco el juego en corto y largo", puntualizó.

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"Hemos estado bastante desordenadas en la segunda parte, pero no es fácil entrar al ritmo del juego. Es un ritmo muy alto y saltar del banquillo y adaptarte es muy complicado", explicó Bermúdez, que alabó la actuación de todas sus jugadoras, incluidas las que saltaron al campo en la segunda mitad.

La preparadora madrileña también quiso acordarse del récord histórico (150 partidos jugados con la selección) logrado este martes por Alexia Putellas, de la que dijo que "es una leyenda y una inspiración para muchas generaciones". EFE

(foto)

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