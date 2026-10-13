Vaquero advierte que el PNV no aceptará "ninguna involución democrática" tras el 29N

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Bilbao, 13 oct (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha advertido este martes que la formación jeltzale no va a aceptar "ninguna involución democrática" ni tampoco apoyará ninguna opción "en contra de los intereses" de Euskadi tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Mientras el PP vaya de la mano de Vox, ahí no vamos a estar", ha garantizado Vaquero en una entrevista en Euskadi Irratia, dejando claro que, como ya sucedió en 2023, los diputados jeltzales no respaldarán un Gobierno del que pueda formar parte el partido de Santiago Abascal.

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Asimismo, ha asegurado que los 18 diputados que se eligen en el País Vasco -donde el PP solo tiene dos escaños y Vox ninguno- no son para "apoyar a un bloque u otro", sino para "defender los intereses de Euskadi" en Madrid.

Por eso, ha precisado Vaquero, los partidos tienen que tener algo que ofrecer "fuera del marco teórico" de los bloques.

"El día después de las elecciones, ¿qué ofreces, qué vamos a defender, qué vas a hacer en favor de los vascos y vascas? Ahí es donde va a estar el PNV, porque al día siguiente hay que ponerse a trabajar", ha recalcado.

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En relación a la crisis de vivienda, Vaquero ha explicado que el decreto que los jeltzales apoyarán en la Diputación Permanente del Congreso modifica alrededor de 20 leyes después de una legislatura en la que "apenas ha habido acuerdos".

En este sentido, ha reprochado a la izquierda abertzale que "tendrían que hacer un poco de autocrítica" por la ley de vivienda de 2023, con la que "se abrió la puerta al Estado para que legisle sobre vivienda en Euskadi" -lo que, a juicio de la diputada, "no es propio de un partido independentista"- y, por otro lado, "no se reguló la vivienda de temporada".

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Según ha revelado, en Euskadi la vivienda habitual "se ha desviado al de temporada entre 2023 y 2025, y esto ha ocurrido porque esta ley dejó ese agujero".

"Lo denunciamos, pero decidieron seguir adelante. ¿Hay ahora menos vivienda en el mercado? En parte, sí. ¿Han bajado los precios? No del todo. ¿Se ha protegido a las personas vulnerables? No del todo", ha detallado.

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"Esto no debe ser una elección entre inquilinos y pequeños propietarios", ha defendido Vaquero, pues en Euskadi el 81 % del alquiler está en manos de los pequeños propietarios "y necesitamos que sigan en el mercado si queremos que siga habiendo vivienda de alquiler disponible". EFE