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Piden 12 años de prisión a un hombre acusado de violar a su sobrina, tutelada en Barcelona

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Barcelona, 13 oct (EFE).- La Fiscalía pide doce años de prisión a un hombre acusado de violar a su sobrina, tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat pero de quien él asumió temporalmente la guarda, en su casa en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) entre 2016 y 2021.

En el juicio, que ha empezado este martes en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, la víctima ha explicado que las agresiones se producían “casi cada noche” durante la temporada que vivió en casa del acusado, primero como residencia fija y después durante los fines de semana, entre los 12 y los 17 años.

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Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando la joven, bajo custodia de la DGAIA desde que tenía cinco años, dejó el centro de acogida Puig d’Olena en Sant Quirze Safaja (Barcelona) y se fue a vivir con su tío, quien asumió su guarda y la de su hermano menor, en su casa de Santa Perpètua, donde habrían empezado las agresiones sexuales.

El acusado, aprovechándose que dormía en la misma cama que su sobrina, le realizó tocamientos por todo el cuerpo, le dio besos y le obligó a mantener relaciones sexuales con penetración, ha relatado la víctima, quien también ha explicado que durante dichos episodios su tío le daba alcohol y cocaína.

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En 2018 la joven volvió al centro de acogida, pero siguió pasando los fines de semana con su tío hasta que cambió de centro a los 17 años y le pidió a su tutora interrumpir los permisos para ir a casa del acusado, quien posteriormente reconoció a familiares haber mantenido relaciones sexuales con ella, como han declarado en el juicio y han demostrado con grabaciones aportadas a la causa.

La joven, con un padre que falleció cuando tenía diez años y una madre y hermano con discapacidad, pensó en denunciar los hechos, pero, según ha dicho, “tenía la autoestima por el suelo, estaba destrozada y no sabía a quién recurrir, no tenía a nadie que me hubiese protegido”, algo que, ha concluido el ministerio fiscal en su informe, la dejó en una situación de soledad y vulnerabilidad.

En junio de 2023, ya con intención de denunciarlo, la víctima volvió a casa del acusado para conseguir pruebas con la excusa de que iba a recuperar a su perro, al que su tío pegaba, y consiguió grabar un audio en el que el procesado reconocía lo sucedido, ha relatado la joven, que acabó denunciando los hechos en febrero de 2024.

La Fiscalía, que ha elevado a definitivas sus peticiones, también solicita que el procesado, acusado de un delito de agresión sexual continuado a una menor de 16 años con penetración, indemnice a la víctima con 15.000 euros, mientras que la acusación particular pide dieciocho años de prisión y 25.000 euros de indemnización.

El ministerio público pide, además, diez años de libertad vigilada, la prohibición de comunicarse o aproximare a menos de 1.000 metros de su sobrina durante los dos años posteriores a su salida de prisión, así como para ejercer tutela o acogimiento durante diez años y para realizar profesiones o actividades que conlleven contacto regular con menores durante quince años. EFE

ppa/pll/jlg

(vídeo)

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