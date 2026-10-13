Minuto de silencio y brazaletes negros por el fallecimiento de la madre de Koke

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Madrid, 13 oct (EFE).- El estadio Metropolitano guardará un minuto de silencio y los jugadores del Atlético de Madrid llevarán brazaletes negros en el partido de la Liga de Campeones ante el Manchester United en memoria de la madre de Koke Resurrección, capitán del equipo rojiblanco, fallecida este martes.

“Esta noche, antes del inicio del partido de la Liga de Campeones que nos enfrenta al Manchester United, se guardará un minuto de silencio en memoria de doña Ana Merodio Borja, madre de nuestro capitán, Koke, que ha fallecido esta mañana en Madrid”, informó el club rojiblanco.

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El Atlético ha solicitado la “autorización” a la UEFA “para guardar un minuto de silencio tanto en el partido del primer equipo como en el encuentro de la Liga de Campeones juvenil, así como para que los jugadores pudieran portar brazaletes negros”, según explicó la entidad en un comunicado.

“El organismo rector del fútbol europeo ha concedido su autorización para rendir este sentido homenaje en recuerdo de la madre de nuestro capitán y de nuestro entrenador del Juvenil A (Borja Resurrección). Asimismo, en señal de respeto a su memoria, la bandera rojiblanca del Riyadh Air Metropolitano ondea a media asta”, añadió.

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“Desde el Atlético de Madrid queremos expresar nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y amigos y en especial a Koke, capitán del primer equipo, y a Borja Resurrección, segundo entrenador del Juvenil A. Descanse en paz”, expresó el club en sus canales oficiales. EFE