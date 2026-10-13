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La Iglesia celebra los 100 años del Domund, que en 2025 envió 10,7 millones a las misiones

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Madrid, 13 oct (EFE).- La Iglesia católica celebra este domingo la Jornada Mundial de las Misiones -el tradicional Domund-, gracias al cual el año pasado se pudieron enviar 10,7 millones de euros a los territorios de misión, que ayudaron a 173 diócesis en 22 países, en los que trabajan casi 9.500 misioneros españoles.

"Celebrar el centenario del Domund significa recordar que la misión es una tarea de todos, no sólo de los misioneros, también de los que estamos aquí. Todos tenemos un papel que cumplir en la tarea misionera de la Iglesia", ha dicho el director de Obras Misionales Pontificias (OMP), José María Calderón, en la presentación de la jornada que en el año de su centenario lleva el lema 'Uno en Cristo, Unidos en la misión'.

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OMP es una red mundial al servicio del papa para apoyar la misión de la Iglesia cuyo Fondo Universal de Solidaridad de la Obra de Propagación de la Fe reunió en 2025 casi 70 millones de euros, de los que España envió 10,7 millones de euros a los 1.133 territorios de misión. "España es la nación más generosa con el Domund", solo por detrás de Estados Unidos, ha recordado Calderón.

España tiene en la actualidad 9.482 misioneros y es uno de los países con mayor número: hay 5.335 en activo y 4.147 en España, colaborando en la animación misionera o a la espera de un nuevo destino. El 53 % son mujeres y el 47 % son hombres.

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No obstante, ante la escasez vocacional en una sociedad secularizada, Calderón ha animado a los cristianos españoles a "despertarse y tomarse en serio" la misión que cada uno tiene. "España es tierra de misión. Mi respuesta es contundente: si los cristianos de España nos tomáramos en serio nuestra vocación misionera y apostólica aquí, en España se verían muchos frutos", ha opinado.

En la presentación han relatado sus testimonios Mari Carmen Gutiérrez, una misionera de Cristo Jesús que lleva 57 años en misión en Congo y Chad, y Carlos Bobillo, el primer misionero de Hakuna, el movimiento católico fundado por José Pedro Manglano, que en enero se irá de misiones a Burundi.

"Tengo las maletas hechas para volver", ha asegurado Gutiérrez, que se encuentra en España por una lesión en el brazo. Con 7 años supo que quería ser misionera, y a sus 85 tiene muy claro cuál es su lugar: "siento que pertenezco a África, a los africanos. No vuelvo porque yo sea fiel, sino porque Dios ha sido siempre fiel conmigo".

Por su parte, Bobillo ha explicado que él no era creyente hasta que "se topó" con Burundi hace 20 años. "Uno se siente pequeño ante la misión que nos sobrepasa por todas partes", ha contado este abogado y economista de 39 años, que asegura que pensaba que "iba a ayudar a un país pobre" pero pronto descubrió la "vida espiritual tan rica y plena" que tenían y que no iba "simplemente a ayudar a unos pobrecitos".

En enero regresará a Burundi, será el primer misionero permanente de Hakuna, que entre las iniciativas que ha promovido en Burundi hay una capilla universitaria y está prevista la apertura de una maternidad. "Voy solo, sin saber muy bien qué me espera y sin comunidad, pero con muchas ganas y muy agradecido", ha agregado. EFE

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