La Audiencia de Baleares juzgará a una banda acusada de asaltar y robar en más de 30 viviendas en Mallorca en 2025

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebrará próximamente el juicio contra cuatro hombres acusados de formar una banda que, con la participación de menores de edad, supuestamente asaltó más de 30 viviendas en varias localidades de Mallorca entre marzo y mayo de 2025, algunos de los robos perpetrados en pocas horas.
Los acusados, según el fiscal -que pide para todos penas que suman 40 años de cárcel-, alquilaban vehículos para desplazarse a sus objetivos, a los que accedían armados con pistolas y con los rostros ocultos por pasamontañas. Los objetos robados, añade el Ministerio Público, se repartían entre los asaltantes o se entregaban a terceras personas.
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Las partes estaban citadas este martes a una vista preliminar que ha tenido que ser suspendida momentáneamente tras presentarse uno de los acusados, que había sido declarado en rebeldía, sin su abogada, quien ha acudido más tarde.
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