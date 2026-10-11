Mataró-Sant Andreu, dos proyectos en trayectorias opuestas, en liza por la Supercopa

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Barcelona, 11 oct (EFE).- El Assolim Mataró y el Sant Andreu se medirán este lunes (12.00 CET) en la piscina Joan Serra de Mataró (Barcelona) por la Supercopa Iberdrola, en un duelo que contrapone dos proyectos opuestos: el de un campeón de Liga que se refuerza para seguir creciendo y el de un equipo que ha renunciado a las bases que lo llevaron a la cima y afronta una etapa de reconstrucción.

Hace poco más de cuatro meses, ambos conjuntos se disputaban el título liguero en una final que se resolvió en un agónico tercer partido, con victoria para el Mataró. Desde entonces, sus caminos han tomado direcciones muy distintas.

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Aquel triunfo, que supuso el tercer título de Liga de la historia del Mataró, culminó una etapa de crecimiento del equipo desde la llegada de Dani Ballart al banquillo. Para el Sant Andreu, en cambio, aquella final marcó el final de la etapa más gloriosa de su historia.

La salida de Javi Aznar, artífice de los años más exitosos del conjunto barcelonés, y la marcha del grueso de la plantilla que hizo posibles aquellos éxitos, en la que el Sant Andreu conquistó tres Copas de la Reina (2024, 2025 y 2026), una Supercopa de España (2024), una Copa Cataluña (2024), una Supercopa de Europa (2025) y la Liga de Campeones (2025), han dado paso a una nueva etapa en el club.

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La decisión de la nueva directiva, encabezada por Joaquim Vidal, de no dar continuidad al proyecto de waterpolo femenino en los mismos términos ha supuesto un cambio de rumbo. Más allá de la incorporación de la campeona olímpica Maica García, tras su sonada salida del Sabadell, el equipo presenta ahora un perfil más joven, en plena fase de crecimiento, lejos de la estructura que lo llevó a conquistar los principales títulos nacionales y europeos.

La situación contrasta con la apuesta del Mataró, que, pese a las retiradas de Clara Cambray, Clara Espar, Anna Gual y Silvia Avegno, ha mantenido el grueso de la plantilla campeona de Liga y semifinalista de la última Liga de Campeones. El conjunto de Dani Ballart parte como favorito para conquistar una Supercopa que no gana desde hace cuatro años.

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El equipo mataronense, además, ha sumado refuerzos de garantías. Queralt Antón, decisiva en la última Liga de Campeones conquistada por el Sant Andreu, Carla Martín y la goleadora Kamilla Farago se incorporan a un bloque que aspira a dar continuidad a su crecimiento y consolidarse entre los grandes del waterpolo europeo.

A su condición de favorito, el Mataró suma el factor piscina, al ejercer de anfitrión. No obstante, deberá refrendarlo en el agua ante un rival que buscará reivindicarse y suceder al Sabadell, vencedor de la pasada edición ante el propio Sant Andreu (11-8). EFE

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avm/xsf/cmm