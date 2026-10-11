Colombia, España y Francia aumentan cosecha de oros en los Juegos Mundiales de Paraguay

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Asunción, 10 oct (EFE).- Colombia dominó las pruebas de 200 metros contrarreloj en patinaje de velocidad de los Juegos Mundiales en Paraguay durante la novena jornada en la que España se hizo absoluto dominador en hockey sobre patines y Francia sumó preseas en 'scootering street'.

España conquistó su noveno título mundial, el segundo consecutivo.

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La delegación colombiana reafirmó su condición de potencia mundial desde la primera prueba sénior de 200 metros, con el oro de Santiago Vázquez con un tiempo de 17 segundos y 133 milésimas, seguido del español Jhoan Guzmán (17.215) y el colombiano Jhon Tascon (17.287).

Entre las mujeres, la colombiana Kollin Castro se coronó campeona mundial en la carrera de 200 metros con 18 segundos y 425 milésimas, y le escoltó su compatriota Geiny Pájaro (18.429). El bronce quedó con la salvadoreña Ivonne Nochez Gallardo (18.615)

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En la categoría júnior, Colombia sumó oro, plata y bronce, mientras que Italia sumó un metal dorado, India una plata y Taiwán un bronce.

La prueba de 5.000 metros sénior femenino la lideró la colombiana Gabriela Rueda (oro), con 11 puntos, delante de la chilena Camila Carreño (10) y la estadounidense Corinne Stoddard (9).

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El oro en la categoría sénior masculina de esta prueba fue para el francés Hugo Morin (14 puntos), la plata para el español Francisco José Peula (12) y el bronce para el taiwanés Chia-Cheng Tseng (10).

La selección española femenina de hockey sobre patines se proclamó campeona del mundo tras derrotar por 3-1 a Argentina en la final. Con esta victoria,.

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El equipo que dirige Sergi Macià cerró un recorrido perfecto en estos juegos mundiales, con victorias en la primera fase ante Francia (8-0), Chile (2-3), Argentina (7-1), Suiza (0-6) y en la semifinal ante Portugal (2-1), actual subcampeona de Europa.

El equipo español sub-19 masculino de hockey sobre patines ganó este sábado el oro tras imponerse por 2-1 a Portugal. En las semifinales España venció a Argentina por 2-3.

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El viernes, el equipo femenino senior de España conquistó el título de hockey línea después de una vibrante final en la que venció por 3-2 a Francia. El bronce se quedó con el conjunto de Estados Unidos.

Francia, líder del medallero, sumó una presea de oro en 'scootering street' con Romane Gilliet quien consiguió 176,96 puntos, por delante de su compatriota Joséphine Zgorski (plata) con un puntuación de 173,24 y la inglesa Sophie Molyneux (bronce), que obtuvo 171,00.

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Entre los hombres, el estadounidense Jack Walsh se subió a lo más alto del podio con 188,60 puntos, mientras que los franceses Leonard Bometon (180,50) y Lucas di Meglio (178,07) obtuvieron la plata y el bronce.

En 'Inline slalom' (patinaje en línea alpino), categoría sénior, se adjudicó el oro la italiana Lorenza Cesaris, la alemana Elea Borsig una medalla de plata y la croata Marta Tomsic, el bronce.

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El español Sergio Menéndez se quedó con la medalla de oro en la categoría sénior, seguido por los italianos Mattia Pe y David Fiorot, quienes conquistaron la plata y el bronce, respectivamente. EFE

(foto)