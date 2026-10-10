Tolón afirma que sería un orgullo encabezar la lista del PSOE de Toledo al Congreso

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Toledo, 10 oct (EFE).- La ministra de Educación, Deportes y Formación Profesional, Milagros Tolón, ha asegurado que para ella sería "un orgullo" encabezar la lista del PSOE de Toledo al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, pero ha abogado por respetar los plazos y los procesos internos.

A preguntas de los medios de comunicación este sábado en Toledo, con motivo de su visita a la Feria de la Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), Tolón ha analizado la confección de las listas al Congreso de cara a las elecciones del 29 de noviembre y ha recordado que la agrupación local de Toledo le ha propuesto a ella como cabeza de lista por la provincia de Toledo.

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Pero ha señalado que aún deben pronunciarse el Comité Provincial del PSOE, el Comité Regional y la Comisión Federal de Listas del PSOE, que tiene previsto reunirse el 17 de octubre, por lo que ha apostado por "respetar los plazos y también, cómo no, los procesos internos".

"Yo estaría encantada y para mí sería un orgullo", ha asegurado Tolón, que en las elecciones generales de 2023 fue de número 2 en las listas del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo, después de que el Comité Regional no la propusiera para ir en la candidatura y el Comité Federal de Listas sí la incluyera.

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En cuanto a la posibilidad de que el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, sea el número 2 de la lista, toda vez que en 2023 fue de cabeza de lista al Congreso por Toledo, ha afirmado que a ella le parecerá "estupendo" lo que decidan los militantes y la Comisión de Listas. EFE