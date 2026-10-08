Tráfico prevé 5,7 millones de desplazamientos por carreteras en el puente del Pilar

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Madrid, 8 oct (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha entre las tres de la tarde del viernes y las doce de la noche del lunes un operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que prevé en las carreteras españolas por la festividad del Pilar.

Tráfico espera una media de 1.440.000 movimientos de largo recorrido cada uno de esos días fundamentalmente hacia zonas de descanso en costas y montañas, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales sobre todo en Zaragoza y en la Comunidad Valenciana, donde el viernes es festivo.

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Para garantizar la seguridad y la fluidez de la circulación la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y personal de la Unidad de Medios Aéreos, de los centros de gestión y de mantenimiento de equipos e instalación de medidas en carretera, además de servicios de emergencias.

Asimismo con todos los medios técnicos como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad, informa la DGT.

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Además hasta el domingo se mantiene activa una campaña de vigilancia y control de distracciones al volante que constituyen el factor concurrente más habitual en los siniestros viales y también es el más frecuente en los mortales.

La DGT prevé que la tarde del viernes concentrará una parte importante de los movimientos de salida de tal forma que desde las primeras horas aumentará la circulación en las vías que parten de los grandes núcleos urbanos y en los principales accesos a las zonas de costa, montaña y segunda residencia y la intensidad se incrementará especialmente entre las 16 y las 22 horas.

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El sábado continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en las salidas de grandes ciudades y en los accesos a las zonas costeras y de montaña y las mayores intensidades se esperan entre las 9 y las 13 horas.

El domingo se prevén principalmente recorridos cortos hacia zonas de ocio y recreo y las retenciones que puedan generarse serán de menor intensidad que las previstas para el resto de los días.

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El lunes, festividad nacional, comenzará la operación retorno a primera hora de la tarde y se espera que las principales retenciones se produzcan inicialmente en los principales ejes viarios y posteriormente se trasladen a los accesos a las grandes ciudades, siendo el periodo de mayores complicaciones entre las 16 y las 23 horas.

La DGT aconseja consultar el estado de las carreteras y las posibles incidencias a través de sus canales de información, la página web dgt.es, redes sociales como @DGTes en X, boletines informativos en radio y televisión y el teléfono 011. EFE

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