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Muere a los 90 años el histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras

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Santiago de Compostela, 8 oct (EFE).- El histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras Torrado, fundador de Anova tras su salida del BNG, ha muerto a los 90 años, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

En los últimos tiempos, todavía participaba en actos culturales y políticos, como uno en Padrón (A Coruña) en homenaje a Xosé Luis Méndez Ferrín o, como público, en el pregón del Apóstol, este año a favor del pueblo palestino.

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La pasada primavera presentó un libro sobre la historia del PSG, partido que contribuyó a crear. EFE

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