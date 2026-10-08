Los partidos recibirán 21.000 euros por cada escaño que logren en el Congreso o el Senado

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Madrid, 8 oct (EFE).- Los partidos políticos recibirán 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, además de 0,81 euros por cada voto logrado por las candidaturas que consigan al menos un escaño en la Cámara baja y 0,32 en la alta.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la orden del 7 de octubre del Ministerio de Hacienda por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades para los comicios.

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La orden establece también el límite de los gastos electorales, fijando en la cantidad que resulta de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondiente a la población de derecho de las circunscripciones donde el partido presenta sus candidaturas.

Para el envío directo de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, Hacienda abonará a los partidos 0,26 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso y al Senado, siempre que la candidatura obtenga grupo parlamentario propio en cualquiera de las dos Cámaras. EFE

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