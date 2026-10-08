El PP rechaza guardar un minuto de silencio por Maricarmen en la Asamblea de Madrid

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Madrid, 8 oct (EFE).- Más Madrid y el PSOE-M plantearon anoche que el pleno de la Asamblea regional de este jueves guardara un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre y que falleció ayer, pero la propuesta no prosperó al no contar con el apoyo del PP, de modo que la izquierda hará su homenaje en el exterior del hemiciclo.

Según han señalado a EFE fuentes de Más Madrid, este partido sugirió guardar un minuto de silencio a través del chat que comparten las secretarías generales de los grupos parlamentarios, y el PP expresó su desacuerdo.

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"Desde el grupo parlamentario popular lamentamos la muerte de Maricarmen Abascal, pero no vamos a contribuir a su utilización política para hacer una campaña interesada", han trasladado a EFE fuentes del PP.

Al no haber el necesario consenso entre los cuatro grupos parlamentarios de la Cámara (Vox no ha llegado a pronunciarse al respecto), Más Madrid y el PSOE-M han optado por convocar por su cuenta un minuto de silencio en el atrio exterior de la Asamblea, minutos antes de comenzar el pleno.

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Fuentes del PSOE-M han señalado a EFE que no les sorprende "la falta de humanidad y empatía" del PP de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. "Siempre lo mismo: desprecio a las víctimas", han reprochado.

En el Ayuntamiento de Madrid, las portavoces municipales de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, acompañadas por los miembros de sus formaciones, sí han guardado este jueves un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen frente a la sede de Cibeles antes del comienzo del Pleno Extraordinario al que no se han sumado el Partido Popular ni Vox. EFE

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