El BOE publica subvenciones a los partidos: 21.167 euros por escaño obtenido y 0,81 por voto en el Congreso

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves las subvenciones que recibirán las distintas formaciones que concurran en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Entre otras ayudas, los partidos políticos recibirán 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda también ha acordado otorgar a los partidos 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, cuando uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado.

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Del mismo modo, las formaciones obtendrán 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de Senador.

En cuanto al límite de los gastos electorales para cualquiera de las Cámaras será el resultado de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondiente a las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido.

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Las agrupaciones también recibirán cuantías económicas por los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral.

En este sentido se abonarán 0,26 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso y al Senado siempre que la candidatura de referencia hubiera logrado constituir Grupo Parlamentario propio en alguna de las Cámaras.

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Esta cantidad subvencionada no estará incluida dentro de los límites de gastos electorales establecidos, siempre y cuando que se haya justificado el envío de los sobres, papeletas y propaganda.