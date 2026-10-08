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'Barones' del PP, tras los indicios de Anticorrupción contra el PSOE en el 'caso Leire': "Son una banda de mafiosos"

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Los presidentes autonómicos del Partido Popular han acusado al PSOE de parecerse más a "una banda de mafiosos" que a un partido político, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya considerado que existen indicios contra los socialistas en el 'caso Leire Díez'.

Así se ha expresado después de que la Fiscalía Anticorrupción haya considerado que existen indicios contra el PSOE en el 'caso Leire Díez', si bien ha señalado que la decisión de pedir la imputación del partido es prematura.

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Todo ello en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y a abogados, entre otros, por presuntamente obstaculizar casos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno.

El Ministerio Público ha informado a Pedraz de que ve indicios contra el PSOE en esta causa, pero que no ve pertinente una imputación de momento. Por ello, antes de apuntar en esa dirección, considera que deben practicarse las diligencias pendientes como la declaración de Cerdán, indican las fuentes.

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A su llegada a la Junta Directiva del PP, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que "es más que evidente que el Partido Socialista se parece mucho más a una banda de mafiosos que un partido político".

"En otra causa paralela, la 'fontanera' Leire enviada por el Partido Socialista, le dijo a un clan de narcotraficantes que había que eliminar a la jueza que estaba investigando al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado los hechos como "gravísimos" y ha trasladado que se han quedado "estupefactos" al conocer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Es la primera vez que ocurre una situación de esta naturaleza en nuestra democracia y en nuestro país. Dejemos trabajar a la justicia sin duda alguna pero esto es a lo que queremos decir 'no' en las urnas el próximo 29 de noviembre", ha remarcado Mañueco.

"NO ESTAMOS ANTE UNA CLOACA, SINO ANTE UNA ORGANIZACIÓN MAFIOSA"

También se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, el 'popular' Juanma Moreno, quien ha pedido "tiempo" y "dejar a la Justicia que haga su trabajo". En la misma línea se ha mostrado el alcalde de Badalona, el 'popular' Xavier García Albiol, quien ha pedido "respeto a lo que diga la Fiscalía".

Con todo, el alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado que "es propio de mafiosos intentar contactar con narcotraficantes para eliminar a una jueza" y que, por ende, "no hay que hablar de las cloacas del PSOE", sino del propio partido: "Esto no son sus cloacas, es la organización del Partido Socialista".

"Santos Cerdán era su secretario de Organización, todo se planeó y dirigió desde la sede de Ferraz y tenía como finalidad proteger al hermano de Pedro Sánchez. Aquí no hay cloacas, aquí lo que hay es una responsabilidad directa en que un narcotraficante haya dicho que enviados del Partido Socialista le pidieron eliminar a la jueza Biedma. No estamos ante una cloaca, sino ante una organización mafiosa", ha sentenciado Almeida.

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EuropaPress

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