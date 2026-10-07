Rodalies comienza a recuperar progresivamente el servicio de tren y habilita autobuses

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Barcelona, 7 oct (EFE).- El servicio de trenes de Rodalies comienza a recuperarse de forma progresiva tras certificar Renfe y Adif que se puede circular con seguridad, al tiempo que se han habilitado autobuses para cubrir tramos aún afectados.

El día ha arrancado en Cataluña sin servicio de Rodalies, ante la negativa de los maquinistas a circular alegando problemas de seguridad a causa de las afectaciones del temporal en la infraestructura ferroviaria.

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El sindicato ferroviario Semaf ha subrayado que debido a las incidencias causadas por las lluvias no se puede garantizar la seguridad de los trabajadores y los viajeros y ha reclamado más medidas para poder iniciar el servicio.

Sin embargo, Rodalies ha informado pasadas las 09.00 horas que Renfe y Adif ya han certificado que se puede circular con seguridad, por lo que están trabajando en recuperar el servicio lo antes posible.

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Mientras tanto, la operadora ha explicado que ponen en marcha alternativas para facilitar la movilidad por carretera.

Según el último balance de Renfe, hay incidencias parciales aún en todas las líneas de Rodalies, si bien solo en la R7 la afectación es en todo el recorrido.

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En la R1 hay servicio en el tramo L'Hospitalet de Llobregat-Maçanet-Massanes, mientras que el trayecto Arenys de Mar-Blanes-Maçanet-Massanes-Sils se cubre por carretera.

En la R2 Nord hay servicio de tren con afectaciones entre Granollers Centre y Aeropuerto, y servicio alternativo por carretera en el resto de la línea, mientras que la R2 opera con tren, aunque con afectaciones.

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La R2Sud funciona con afectaciones porque hay circulación por vía única entre Cunit y Sant Vicenç de Calders por una incidencia en la infraestructura derivada de las intensas lluvias de ayer.

El funcionamiento de la R3 también es parcial, como la R4, en la que hay que hacer el trayecto por carretera en los tramos Manresa- Terrassa Estació del Nord y Sabadell Sud-Barberà del Vallès - Cerdanyola del Vallèss-Fabra i Puig.

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La R7 está sin servicio en todo el recorrido y Renfe recomienda usar el bus exprés e3, entre Barcelona, Cerdanyola y la UAB, mientras que la R8 tiene servicio ferroviario en todo el recorrido con afectaciones.

Entre los regionales, solo funciona con normalidad la RL3, mientras que hay incidencias en la R11, RG1, R13, R14, R15,R16, RL4, RT1, R17 y RT2. EFE

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