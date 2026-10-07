Espana agencias

Messi marca de penalti su gol 126 con Argentina y eleva a 3-0 el triunfo ante Benín

Guardar

Buenos Aires, 6 oct (EFE).- Los 85.000 espectadores en el estadio Monumental cantaron este martes el gol 126 de Lionel Messi con la selección Argentina como si hubiese sido el de un título mundial.

A los 70 minutos, Messi respiró profundo, se quitó las manos de la cintura, tomó impulso y sacó desde el punto penalti un zurdazo potente que se le metió por el palo de su mano izquierdo al portero de Benín Marcel Dandjinou.

PUBLICIDAD

Ha sido uno de los momentos más felices de la noche en la que el diez se despide de la Albiceleste, el que terminó con la ansiedad del público y seguramente del mismo jugador, que antes del cobro también alcanzó a pasar saliva un par de veces.

La pena máxima fue clara a favor de Argentina, tras una falta sobre Julián Álvarez que ningún jugador de Benín se atrevió a discutir cuando el árbitro chileno Fernando Véjar señaló el punto blanco.

PUBLICIDAD

Antes del tanto, Messi tuvo opciones de anotar en los minutos 6, 23, 26 y 32 del partido amistoso con el que también ha dicho adiós a la Albiceleste el defensor Nicolás Otamendi, autor del primer gol ante un cobro de tiro de esquina ejecutado por el diez.

Este martes, ante un rival que solo aflojó después de los 60 minutos de juego, Messi se despide luego de una trayectoria de 21 años vestido de celeste y blanco, en la que acumula seis títulos y ahora 126 goles. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 6 de octubre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 6 de octubre

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 6 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 6 de octubre de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 6 de octubre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 6 de octubre

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

La Audiencia de Madrid ordena al padre formarse en habilidades parentales pero mantiene la custodia compartida de su hija

Un matrimonio compra una vivienda sobre plano en el extranjero y anticipa 96.500 euros, pero al final la promotora no construye: la Justicia dice que BBVA no es responsable del dinero

Puigdemont no aclara cuándo volverá a España y celebra el fin de la orden de detención como “una clara derrota de los poderes públicos y de Pedro Sánchez”

El Gobierno conseguirá aprobar el decreto amplio de vivienda y paralizar desahucios de fondos buitre: el PNV confirma que votará a favor en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

De Guindos pide a los políticos un frente común entre Gobierno, autonomías y ayuntamientos ante el problema de la vivienda

Ni vivienda ni bolsa: las cartas Pokémon se revalorizan un 71% en un año y compiten con la banca

El Tesoro paga más a los ahorradores: la rentabilidad de las Letras a 12 meses alcanza máximos de dos años al superar el 3%

El Gobierno cambia las reglas del aceite de oliva español e importado para reforzar el control sobre su calidad y autenticidad

Una jubilada de 84 años trabaja como conductora de Uber para llegar a fin de mes: “Solo trabajo unas horas al día y paro en cuanto me siento cansada”

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”