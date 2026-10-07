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La ley de enseñanzas artísticas avanza tras aprobarse el reglamento del Consejo Superior

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Madrid, 7 oct (EFE).- El Pleno del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (CSEA) ha aprobado su primer reglamento de funcionamiento, desde su creación en 2006 y de esta forma avanza la ley de enseñanzas artísticas superiores, cuyo desarrollo total debería ser en 2027.

Una ley que pone por primera vez en valor a las enseñanzas artísticas, al equipararlas a las universitarias y que afecta a casi 700 centros públicos y privados, a unos 14.000 docentes y a cerca de 140.000 estudiantes.

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Se trata de la primera ley desde hace 30 años que legisla la enseñanza de música, danza, arte dramático; conservación y restauración de bienes culturales; artes plásticas y como novedad la escritura creativa, las artes audiovisuales y el circo.

Además contempla la creación de cuatro nuevos cuerpos docentes: profesores y catedráticos de enseñanzas superiores; profesores y catedráticos de enseñanzas profesionales, y los maestros de taller, aunque estos profesionales no se regularían hasta 2027.

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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presidido el pleno del Consejo Superior de Enseñanzas artísticas que culmina la renovación institucional del órgano con este primer reglamento que establece el consenso como fórmula preferente para la adopción de acuerdos, regula la organización de las comisiones de trabajo y el informe periódico sobre el estado de las enseñanzas artísticas.

 Además, dota de carácter estable a la Comisión de Garantía de Calidad.

La función del Consejo es clave en la ley de enseñanzas artísticas porque valora los nuevos procedimientos de certificación de calidad de las enseñanzas artísticas superiores de grado y máster, homologadas definitivamente desde 2024 al Espacio Europeo de la Educación Superior, permitiendo su plena equiparación con las universitarias.

El pleno ha aprobado, además, la puesta en marcha de seis nuevos grupos de trabajo, uno por cada disciplina, para abordar la actualización de los títulos de grado conforme a la nueva ley.

Por otra parte, la ministra ha repasado el calendario de implantación de la ley al haberse publicado los tres primeros reales decretos de 2025 y el 452/2026, que establece la ordenación de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, mientras que otros cinco se encuentran en su última fase de tramitación, entre ellos, el que regula las enseñanzas artísticas superiores y los procedimientos de garantía de su calidad.

Según el calendario de la ley de enseñanzas artísticas superiores y de enseñanzas profesionales a finales de 2027 se tendría que haber aprobado el contenido básico de los títulos de grado, de las condiciones básicas para la creación o autorización de los centros y del estatuto básico del estudiante de enseñanzas artísticas superiores.

De hecho, en la autorización de nuevos centros y requisitos para su creación también se deben contemplar ratios en las aulas y para los sindicatos es vital frenar la proliferación de centros privados, como ha empezado a ocurrir en la Formación Profesional.

No obstante, con el adelanto electoral y un eventual cambio de Gobierno quedan en el aire varios decretos pendientes de aprobación para el próximo año. EFE

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