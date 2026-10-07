España

El expediente escolar de David Bustamante antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres años”

El cantante va esta noche al plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva etapa profesional

David Bustamante
Los estudios de David Bustamante. (LaSexta)
Guardar

David Bustamante vuelve esta noche al plató de El Hormiguero para charlar con Pablo Motos. En esta ocasión, la percha que lo lleva al programa de Antena 3 es su nuevo e ilusionante reto profesional: meterse en la piel del mítico héroe en el musical El Zorro, que se estrenará el próximo 25 de noviembre en el Teatro La Latina de Madrid. A sus 44 años, el cántabro atraviesa una etapa de madurez artística en la que no le teme a ningún escenario.

Sin embargo, cada vez que echa la vista atrás, hay un tema recurrente que despierta tantas risas como nostalgia entre sus seguidores: su currículum académico y su nulo idilio con los libros de texto. Aunque hoy en día es uno de los artistas más consolidados del panorama musical español, la formación académica del de San Vicente de la Barquera dista mucho de ser la de un estudiante modélico.

PUBLICIDAD

Él mismo se ha encargado de recordar en multitud de ocasiones, sin ningún tipo de complejo, que la etapa escolar no era lo suyo y que sus notas eran un auténtico quebradero de cabeza para sus padres. Ante la falta de interés por las aulas, Bustamante decidió tomar un camino laboral temprano que acabó forjando la personalidad trabajadora y cercana que conserva a día de hoy.

Un último trabajo escolar levantando un tabique

Para entender la relación de David Bustamante con los estudios, hay que remontarse a su adolescencia en Cantabria. Su paso por el colegio estuvo repleto de tropiezos con los libros, algo que él mismo abordó con su característico sentido del humor en el programa El camino a casa, conducido por Albert Espinosa en LaSexta. Durante la emisión, al reencontrarse con sus antiguos profesores y enfrentarse a las notas que sacaba de joven, el cantante soltó entre risas: “A ver si te crees que me fui a trabajar a la obra porque era una eminencia estudiando”.

PUBLICIDAD

Un concursante de La ruleta de la suerte ganó 8.677 euros tras resolver un panel final sobre San Vicente de la Barquera, pueblo natal de David Bustamante. El premio incluyó 3.500 euros adicionales por acertar en la última prueba (Fuente: A3player)

En aquel mismo espacio televisivo de La Sexta, el artista admitió que repetir curso fue una constante en su etapa de Educación Secundaria Obligatoria. De hecho, llegó a tirar de ironía para explicar cómo se atascó en la ESO: “Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres cursos. Tal era su desinterés por la teoría que, como confesó entre bromas, a su propia hija Daniella le decía de pequeña que sacaba buenas notas para dar ejemplo, hasta que los boletines reales salieron a la luz. Curiosamente, la última vez que el cántabro pisó las instalaciones de su propio instituto antes de dar el salto a la fama con Operación Triunfo no fue para recoger ningún título académico, sino para levantar un tabique de ladrillos junto a su primo como albañil.

El esfuerzo que lo salvó antes de entrar en ‘OT’

Al comprobar que los estudios reglados no prosperaban, con solo 14 años tomó la determinación de abandonar las aulas y ponerse a trabajar en el sector de la construcción junto a su familia. Aquella etapa en la obra se convirtió en su auténtica escuela de vida. En intervenciones recientes, como la realizada durante su participación en MasterChef Celebrity, Bustamante explicaba con claridad su método de aprendizaje: “A los 14 años ya estaba trabajando de albañil y 25 años después aquí estoy. No estoy acostumbrado a tomar notas, prefiero fijarme y escuchar, los apuntes no son lo mío”.

David Bustamante y su complicada etapa académica. (Europa Press)
David Bustamante y su complicada etapa académica. (Europa Press)

Trabajando en la obra cobraba unas 80.000 pesetas al mes, dinero que utilizaba para ayudar en casa y con el que llegó a endeudarse dos meses para comprarle una pulsera de oro blanco a su madre, según relató en El Español. Mientras colocaba azulejos y mezclaba hormigón, cantaba para las abuelas que se sentaban en los bancos cercanos, convirtiendo las calles de su pueblo en su primer escenario improvisado. Aquella disciplina de madrugar y sudar el sueldo le inculcó una máxima que repite con frecuencia: “A trabajar no me va a ganar nadie nunca”. Finalmente, con 19 años, la academia de Operación Triunfo se cruzó en su vida y le dio la formación vocal e interpretativa que sustituyó a las aulas, permitiéndole cambiar la paleta y el mono de trabajo por los micrófonos y, a partir de hoy, la capa del Zorro

Temas Relacionados

CantantesEl HormigueroFamosos EspañaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Termina el luto de la Casa Real de Noruega: Ingrid Alexandra hará de primera dama hasta febrero y Mette-Marit se ausentará hasta verano

El rey Haakon hará pronto su primer viaje oficial como monarca, aunque retomará la agenda de manera progresiva

Termina el luto de la Casa Real de Noruega: Ingrid Alexandra hará de primera dama hasta febrero y Mette-Marit se ausentará hasta verano

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Permanecía hospitalizada desde el desalojo el pasado 23 de septiembre y no ha llegado a beneficiarse del acuerdo para recuperar su vivienda

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Estos recintos, además de ser lugares de culto de personas fallecidas, atraen a visitantes por la historia que guardan detrás

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río

Los cuatro invitados estarán en ‘Pasapalabra’ desde este miércoles 7 de octubre hasta el viernes 9

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río

Cristina Pedroche vuelve a urgencias tras empeorar a escasos días de su debut como DJ: “24 horas después estoy hasta peor”

La presentadora ha compartido una nueva actualización sobre su estado de salud desde el hospital tras no surtir efecto la medicación intravenosa

Cristina Pedroche vuelve a urgencias tras empeorar a escasos días de su debut como DJ: “24 horas después estoy hasta peor”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

Más Madrid propone a Ada Colau para liderar el Frente Amplio tras la renuncia de Mónica García

ECONOMÍA

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

DEPORTES

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo

Detenido el jugador del Elche Josan después de que su pareja le haya denunciado por violencia machista