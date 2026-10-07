Termina el luto de la Casa Real de Noruega: Ingrid Alexandra hará de primera dama hasta febrero y Mette-Marit se ausentará hasta verano

La reina Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (Reuters)

Guardar

El rey Haakon de Noruega cerrará el 9 de octubre el mes de luto decretado tras la muerte de Harald V, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, y activará de forma gradual la agenda de la familia real noruega. El relevo de la Corona obligará a dedicar los próximos meses a procesos internos, sin grandes viajes oficiales ni visitas de Estado durante el otoño y el invierno.

El rey Haakon VIII realizará su primer viaje oficial como rey de Noruega los días 13 y 14 de octubre, cuando visite Narvik, en el norte del país. La ciudad fue escenario de algunas de las batallas más encarnizadas libradas en territorio noruego durante la Segunda Guerra Mundial y es hoy un centro de preparación para Noruega y sus aliados.

PUBLICIDAD

Durante el periodo de duelo, la actividad de la monarquía no se ha suspendido por completo, aunque los integrantes de la familia real noruega y los trabajadores de Palacio han debido vestir de luto o llevar un brazalete negro por orden del rey. La Casa Real ha comunicado que, una vez concluido ese plazo, Haakon retomará sus obligaciones constitucionales y el programa habitual. El monarca desarrollará además visitas temáticas vinculadas con la democracia, la naturaleza y el medio ambiente, la economía, la defensa y la inclusión.

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

La nueva agenda del rey Haakon

El rey invitará durante el otoño y el invierno a grupos procedentes de distintos estratos sociales. La institución ha precisado que en ese periodo no habrá viajes oficiales de gran relevancia ni visitas de Estado, debido a los cambios organizativos derivados de la sucesión. Antes de desplazarse a Narvik, Haakon recibirá el jueves 8 de octubre en Oslo al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, que ha sido esta semana anfitrión de los reyes Felipe y Letizia.

PUBLICIDAD

La hoja de ruta para los próximos meses, hasta el verano de 2027, ha sido difundida por la Casa Real de Noruega el martes 7 de octubre. El comunicado señala: “Tras finalizar el periodo de luto real el 9 de octubre, la familia real retomará gradualmente su programa oficial”. La reina consorte Mette-Marit no tendrá actividad institucional a corto ni a medio plazo, ya que continúa en rehabilitación tras su trasplante de pulmón y que, en principio, no contará con agenda oficial hasta el próximo verano.

El rey Haakon junto a la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (Reuters)

El papel de Ingrid Alexandra de Noruega

La princesa heredera Ingrid Alexandra participará en algunos actos oficiales, aunque dará prioridad a su formación. Durante el primer trimestre estudiará en Noruega, después de haber comenzado en agosto las clases en la Universidad de Oslo mediante un programa de intercambio. La hija de Haakon y Mette-Marit regresará a Australia en febrero de 2027 para continuar los estudios de Ciencias Sociales, con especialización en Economía Política y Relaciones Internacionales, que inició en la Universidad de Sídney.

PUBLICIDAD

La princesa ya ha acompañado a su padre en actos de Estado desde el comienzo de su reinado y ha asumido funciones de primera dama por los problemas de salud de su madre. El 9 de febrero de 2027 comenzará un nuevo juicio contra Marius Borg, hijo de Mette-Marit antes de su matrimonio con Haakon, en el que se presentarán nuevos testigos y pruebas.

Las reinas Mette-Marit y Sonia junto a la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (Reuters)

Por su parte, la reina Sonia seguirá desempeñando funciones oficiales de representación de la Casa Real. Además, el príncipe Sverre estudia Business Management en el Forward College de Lisboa, donde cursa su primer año universitario. De hecho, la infanta Sofía estudia en la misma institución, aunque lo hace en el campus de París durante su segundo curso.

PUBLICIDAD