España

Termina el luto de la Casa Real de Noruega: Ingrid Alexandra hará de primera dama hasta febrero y Mette-Marit se ausentará hasta verano

El rey Haakon hará pronto su primer viaje oficial como monarca, aunque retomará la agenda de manera progresiva

La reina Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (Reuters)
La reina Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (Reuters)
Guardar

El rey Haakon de Noruega cerrará el 9 de octubre el mes de luto decretado tras la muerte de Harald V, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, y activará de forma gradual la agenda de la familia real noruega. El relevo de la Corona obligará a dedicar los próximos meses a procesos internos, sin grandes viajes oficiales ni visitas de Estado durante el otoño y el invierno.

El rey Haakon VIII realizará su primer viaje oficial como rey de Noruega los días 13 y 14 de octubre, cuando visite Narvik, en el norte del país. La ciudad fue escenario de algunas de las batallas más encarnizadas libradas en territorio noruego durante la Segunda Guerra Mundial y es hoy un centro de preparación para Noruega y sus aliados.

PUBLICIDAD

Durante el periodo de duelo, la actividad de la monarquía no se ha suspendido por completo, aunque los integrantes de la familia real noruega y los trabajadores de Palacio han debido vestir de luto o llevar un brazalete negro por orden del rey. La Casa Real ha comunicado que, una vez concluido ese plazo, Haakon retomará sus obligaciones constitucionales y el programa habitual. El monarca desarrollará además visitas temáticas vinculadas con la democracia, la naturaleza y el medio ambiente, la economía, la defensa y la inclusión.

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

La nueva agenda del rey Haakon

El rey invitará durante el otoño y el invierno a grupos procedentes de distintos estratos sociales. La institución ha precisado que en ese periodo no habrá viajes oficiales de gran relevancia ni visitas de Estado, debido a los cambios organizativos derivados de la sucesión. Antes de desplazarse a Narvik, Haakon recibirá el jueves 8 de octubre en Oslo al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, que ha sido esta semana anfitrión de los reyes Felipe y Letizia.

PUBLICIDAD

La hoja de ruta para los próximos meses, hasta el verano de 2027, ha sido difundida por la Casa Real de Noruega el martes 7 de octubre. El comunicado señala: “Tras finalizar el periodo de luto real el 9 de octubre, la familia real retomará gradualmente su programa oficial”. La reina consorte Mette-Marit no tendrá actividad institucional a corto ni a medio plazo, ya que continúa en rehabilitación tras su trasplante de pulmón y que, en principio, no contará con agenda oficial hasta el próximo verano.

El rey Haakon junto a la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (Reuters)
El rey Haakon junto a la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (Reuters)

El papel de Ingrid Alexandra de Noruega

La princesa heredera Ingrid Alexandra participará en algunos actos oficiales, aunque dará prioridad a su formación. Durante el primer trimestre estudiará en Noruega, después de haber comenzado en agosto las clases en la Universidad de Oslo mediante un programa de intercambio. La hija de Haakon y Mette-Marit regresará a Australia en febrero de 2027 para continuar los estudios de Ciencias Sociales, con especialización en Economía Política y Relaciones Internacionales, que inició en la Universidad de Sídney.

La princesa ya ha acompañado a su padre en actos de Estado desde el comienzo de su reinado y ha asumido funciones de primera dama por los problemas de salud de su madre. El 9 de febrero de 2027 comenzará un nuevo juicio contra Marius Borg, hijo de Mette-Marit antes de su matrimonio con Haakon, en el que se presentarán nuevos testigos y pruebas.

Las reinas Mette-Marit y Sonia junto a la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (Reuters)
Las reinas Mette-Marit y Sonia junto a la princesa Ingrid Alexandra de Noruega (Reuters)

Por su parte, la reina Sonia seguirá desempeñando funciones oficiales de representación de la Casa Real. Además, el príncipe Sverre estudia Business Management en el Forward College de Lisboa, donde cursa su primer año universitario. De hecho, la infanta Sofía estudia en la misma institución, aunque lo hace en el campus de París durante su segundo curso.

Temas Relacionados

Casa Real NoruegaMette-Marit de NoruegaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaHaakon de NoruegaEspaña-NoticiasEspaña-entretenimientoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El expediente escolar de David Bustamante antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres años”

El cantante va esta noche al plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva etapa profesional

El expediente escolar de David Bustamante antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres años”

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Permanecía hospitalizada desde el desalojo el pasado 23 de septiembre y no ha llegado a beneficiarse del acuerdo para recuperar su vivienda

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Estos recintos, además de ser lugares de culto de personas fallecidas, atraen a visitantes por la historia que guardan detrás

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río

Los cuatro invitados estarán en ‘Pasapalabra’ desde este miércoles 7 de octubre hasta el viernes 9

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río

Cristina Pedroche vuelve a urgencias tras empeorar a escasos días de su debut como DJ: “24 horas después estoy hasta peor”

La presentadora ha compartido una nueva actualización sobre su estado de salud desde el hospital tras no surtir efecto la medicación intravenosa

Cristina Pedroche vuelve a urgencias tras empeorar a escasos días de su debut como DJ: “24 horas después estoy hasta peor”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

Más Madrid propone a Ada Colau para liderar el Frente Amplio tras la renuncia de Mónica García

ECONOMÍA

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

DEPORTES

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo

Detenido el jugador del Elche Josan después de que su pareja le haya denunciado por violencia machista