La Diputación Permanente se reunirá el 16 de octubre para votar los decretos de vivienda

Madrid, 7 oct (EFE).- La Diputación Permanente del Congreso se reunirá el próximo 16 de octubre para debatir y votar los dos decretos con medidas en materia de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros. EFE

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