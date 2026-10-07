'Gaby' Deck, con una lesión en el hombro, ausente ante el Partizan y el Manresa

Guardar

Madrid, 7 oct (EFE).- El alero argentino Gabriel 'Gaby' Deck será baja al menos en los dos próximos encuentros del Real Madrid ante el Partizan de Belgrado en la Euroliga y ante el Kids&Us Manresa en la Liga Endesa por una lesión en el hombro izquierdo.

No obstante, el club no descarta que su ausencia pueda prolongarse en el tiempo en función de lo que digan las pruebas a las que va a ser sometido.

PUBLICIDAD

Así lo indicó este miércoles su técnico, Pedro Martínez, en la rueda de prensa previa al duelo de la máxima competición europea contra el cuadro serbio: "Gaby Deck ayer tuvo una lesión. No va a jugar esta semana seguro; ni el partido de mañana ni el partido del fin de semana, y estamos a expensas de unas pruebas que le harán hoy o mañana para saber el alcance real y cuánto tiempo estará fuera".

"No parece que sea algo... pero no me quiero adelantar a los acontecimientos, en un principio le van a hacer pruebas y sabremos. Lo que es seguro es que esta semana los servicios médicos del club lo han parado", manifestó ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva.

PUBLICIDAD

De esta manera, Deck vuelve a tener problemas en el citado hombro izquierdo después de que a finales del mes de agosto, con motivo de la eliminatoria americana para el Mundial 2027, se doliera del mismo durante un partido en el que Argentina venció 89-75 a Puerto Rico y, días más tarde, se viera obligado a abandonar la pista, por idéntico motivo, en el segundo cuarto para no volver a jugar en otro encuentro frente a Canadá. EFE