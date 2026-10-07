Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río

Supremme de Luxe y Ana Locking en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Pasapalabra renueva su panel de invitados desde este miércoles 7 de octubre y hasta el viernes 9 de octubre con la incorporación de Supremme de Luxe, Octavi Pujades, Ana Locking y Armando del Río. El concurso de Antena 3, conducido por Roberto Leal, mantiene su dinámica habitual de rotar cada tres jornadas a los famosos que ayudan a los concursantes en su pugna diaria por el bote de ‘AlaZ’, que ya supera el millón cien mil euros.

Los cuatro invitados de Pasapalabra se repartirán entre el equipo azul y el naranja para acompañar a los aspirantes en sus pruebas características con el objetivo de sumar el mayor tiempo posible antes del enfrentamiento decisivo. El grupo combina perfiles muy distintos entre sí: desde la trayectoria escénica y musical de una de las drag queens más reconocidas del país hasta la experiencia televisiva de un actor que dejó la carrera de Medicina a medias, pasando por una diseñadora premiada a nivel nacional y un intérprete con más de tres décadas en la ficción española.

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Esta nueva tanda refleja la variedad de ámbitos artísticos que suele convocar Pasapalabra, que combina moda, interpretación y entretenimiento nocturno en un mismo plató. Los cuatro famosos deberán poner a prueba su agilidad mental y su cultura general durante las tres emisiones en las que acompañarán a los concursantes habituales del programa.

Tras convertirse en la primera expulsada de ‘Drag Race España 6’, Àlex Marteen se sincera sobre las decisiones que tomó en la competencia. La reina explica su plan original para el reto de costura y las razones por las que eligió a su equipo, hablando de su amistad con Maitechu y su conexión con Liak.

Quién es Supremme de Luxe

Abre la tanda de invitados Supremme de Luxe, nombre artístico de Daniel Bliesa, que nació en Madrid en 1979 y creó su personaje en 1997, cuando comenzó a actuar en salas del barrio de Chueca. Durante más de dos décadas se consolidó como una de las drag queens más solicitadas de la noche madrileña, con presencia constante en el circuito del cabaret.

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Su proyección nacional llegó en 2021, cuando se convirtió en presentadora de Drag Race España, versión nacional del formato creado por RuPaul para Atresplayer. Además de su carrera televisiva, Supremme cuenta con un recorrido musical propio, con temas como Miénteme y fue finalista en Tu cara me suena.

Supremme de Luxe, en 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Octavi Pujades en ‘Pasapalabra’

También vuelve a Pasapalabra Octavi Pujades, nacido en Sabadell el 1 de julio de 1974, que se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y llegó a presentarse al examen MIR antes de decantarse definitivamente por la interpretación. Su primer papel relevante llegó en la serie Al salir de clase, que protagonizó entre 2001 y 2002.

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Desde entonces ha participado en series como Lalola, Hay alguien ahí, Ciega a citas, Centro médico y Acacias 38, además de intervenir en títulos cinematográficos como Sexykiller, morirás por ella y 3 bodas de más. Pujades ha compaginado la televisión con el teatro e incluso con realities como el programa de aventuras Pekín Express.

OCTAVI PUJADES Y ALICIA PUJADES, Padre e hija (MAX).

Quién es Ana Locking

Se suma además a Pasapalabra Ana Locking, nacida en Toledo en 1970 como Ana González Rodríguez. Creció entre patrones en el taller de confección de su madre antes de estudiar Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. En 1996 fundó su primera firma, Locking Shocking, que mantuvo activa más de una década hasta dar paso en 2008 a la marca que lleva su nombre.

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Su trabajo, que combina moda y activismo cultural, le valió el Premio Nacional de Diseño de Moda en 2020 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021. Locking ha vestido a personalidades como la reina Letizia y Rossy de Palma, y desde 2021 forma parte del jurado fijo de Drag Race España, junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Ana Locking, en el atresplayer Day. (Atresmedia)

Armando del Río en ‘Pasapalabra’

Cierra la lista de Pasapalabra Armando del Río, nacido en Zaragoza el 6 de febrero de 1970, estudió Dirección Cinematográfica en la escuela TAI de Madrid mientras se formaba como actor de teatro. Debutó en el cine en 1992 con un papel secundario en Jamón, jamón, de Bigas Luna, película protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem.

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Armando del Río, en una imagen promocional de 'Mía es la venganza'. (Mediaset España)

Del Río alcanzó popularidad en televisión con series como Compañeros, Hospital Central y Sin tetas no hay paraíso, y acumula más de 250 episodios en Amar es para siempre, donde interpretó a Tomás Contreras. En paralelo a su carrera como actor, fundó junto a su esposa, la también actriz Laia Alemany, la productora Cromagnon Producciones, y ha trabajado como guionista y director en proyectos teatrales y audiovisuales.