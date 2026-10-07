España

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río

Los cuatro invitados estarán en ‘Pasapalabra’ desde este miércoles 7 de octubre hasta el viernes 9

Supremme de Luxe y Ana Locking en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Supremme de Luxe y Ana Locking en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Guardar

Pasapalabra renueva su panel de invitados desde este miércoles 7 de octubre y hasta el viernes 9 de octubre con la incorporación de Supremme de Luxe, Octavi Pujades, Ana Locking y Armando del Río. El concurso de Antena 3, conducido por Roberto Leal, mantiene su dinámica habitual de rotar cada tres jornadas a los famosos que ayudan a los concursantes en su pugna diaria por el bote de ‘AlaZ’, que ya supera el millón cien mil euros.

Los cuatro invitados de Pasapalabra se repartirán entre el equipo azul y el naranja para acompañar a los aspirantes en sus pruebas características con el objetivo de sumar el mayor tiempo posible antes del enfrentamiento decisivo. El grupo combina perfiles muy distintos entre sí: desde la trayectoria escénica y musical de una de las drag queens más reconocidas del país hasta la experiencia televisiva de un actor que dejó la carrera de Medicina a medias, pasando por una diseñadora premiada a nivel nacional y un intérprete con más de tres décadas en la ficción española.

PUBLICIDAD

Esta nueva tanda refleja la variedad de ámbitos artísticos que suele convocar Pasapalabra, que combina moda, interpretación y entretenimiento nocturno en un mismo plató. Los cuatro famosos deberán poner a prueba su agilidad mental y su cultura general durante las tres emisiones en las que acompañarán a los concursantes habituales del programa.

Tras convertirse en la primera expulsada de ‘Drag Race España 6’, Àlex Marteen se sincera sobre las decisiones que tomó en la competencia. La reina explica su plan original para el reto de costura y las razones por las que eligió a su equipo, hablando de su amistad con Maitechu y su conexión con Liak.

Quién es Supremme de Luxe

Abre la tanda de invitados Supremme de Luxe, nombre artístico de Daniel Bliesa, que nació en Madrid en 1979 y creó su personaje en 1997, cuando comenzó a actuar en salas del barrio de Chueca. Durante más de dos décadas se consolidó como una de las drag queens más solicitadas de la noche madrileña, con presencia constante en el circuito del cabaret.

PUBLICIDAD

Su proyección nacional llegó en 2021, cuando se convirtió en presentadora de Drag Race España, versión nacional del formato creado por RuPaul para Atresplayer. Además de su carrera televisiva, Supremme cuenta con un recorrido musical propio, con temas como Miénteme y fue finalista en Tu cara me suena.

Supremme de Luxe, en 'Drag Race España'. (Atresmedia)
Supremme de Luxe, en 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Octavi Pujades en ‘Pasapalabra’

También vuelve a Pasapalabra Octavi Pujades, nacido en Sabadell el 1 de julio de 1974, que se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y llegó a presentarse al examen MIR antes de decantarse definitivamente por la interpretación. Su primer papel relevante llegó en la serie Al salir de clase, que protagonizó entre 2001 y 2002.

Desde entonces ha participado en series como Lalola, Hay alguien ahí, Ciega a citas, Centro médico y Acacias 38, además de intervenir en títulos cinematográficos como Sexykiller, morirás por ella y 3 bodas de más. Pujades ha compaginado la televisión con el teatro e incluso con realities como el programa de aventuras Pekín Express.

OCTAVI PUJADES Y ALICIA PUJADES, Padre e hija (MAX).
OCTAVI PUJADES Y ALICIA PUJADES, Padre e hija (MAX).

Quién es Ana Locking

Se suma además a Pasapalabra Ana Locking, nacida en Toledo en 1970 como Ana González Rodríguez. Creció entre patrones en el taller de confección de su madre antes de estudiar Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. En 1996 fundó su primera firma, Locking Shocking, que mantuvo activa más de una década hasta dar paso en 2008 a la marca que lleva su nombre.

Su trabajo, que combina moda y activismo cultural, le valió el Premio Nacional de Diseño de Moda en 2020 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021. Locking ha vestido a personalidades como la reina Letizia y Rossy de Palma, y desde 2021 forma parte del jurado fijo de Drag Race España, junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Ana Locking, en el atresplayer Day. (Atresmedia)
Ana Locking, en el atresplayer Day. (Atresmedia)

Armando del Río en ‘Pasapalabra’

Cierra la lista de Pasapalabra Armando del Río, nacido en Zaragoza el 6 de febrero de 1970, estudió Dirección Cinematográfica en la escuela TAI de Madrid mientras se formaba como actor de teatro. Debutó en el cine en 1992 con un papel secundario en Jamón, jamón, de Bigas Luna, película protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem.

Armando del Río, en una imagen promocional de 'Mía es la venganza'. (Mediaset España)
Armando del Río, en una imagen promocional de 'Mía es la venganza'. (Mediaset España)

Del Río alcanzó popularidad en televisión con series como Compañeros, Hospital Central y Sin tetas no hay paraíso, y acumula más de 250 episodios en Amar es para siempre, donde interpretó a Tomás Contreras. En paralelo a su carrera como actor, fundó junto a su esposa, la también actriz Laia Alemany, la productora Cromagnon Producciones, y ha trabajado como guionista y director en proyectos teatrales y audiovisuales.

Temas Relacionados

PasapalabraAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Permanecía hospitalizada desde el desalojo el pasado 23 de septiembre y no ha llegado a beneficiarse del acuerdo para recuperar su vivienda

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Estos recintos, además de ser lugares de culto de personas fallecidas, atraen a visitantes por la historia que guardan detrás

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Cristina Pedroche vuelve a urgencias tras empeorar a escasos días de su debut como DJ: “24 horas después estoy hasta peor”

La presentadora ha compartido una nueva actualización sobre su estado de salud desde el hospital tras no surtir efecto la medicación intravenosa

Cristina Pedroche vuelve a urgencias tras empeorar a escasos días de su debut como DJ: “24 horas después estoy hasta peor”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

El experto advierte de que una presión inadecuada acelera el desgaste de los neumáticos y puede afectar a la seguridad al volante

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

La integrante del clan de Los Rochos aseguró ante la Guardia Civil que el exmagistrado Sáenz de Tejada se refirió a Biedma como “un puto grano en el culo”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

Más Madrid propone a Ada Colau para liderar el Frente Amplio tras la renuncia de Mónica García

ECONOMÍA

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

DEPORTES

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo

Detenido el jugador del Elche Josan después de que su pareja le haya denunciado por violencia machista