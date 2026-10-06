El Gobierno aprueba un contrato de 28 millones de euros para el control de tráfico aéreo

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Madrid, 6 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado la licitación de un contrato por 27,9 millones de euros para modernizar el control del tráfico aéreo en España con una nueva versión del Sistema de Control de Tránsito Aéreo (SACTA), que perfecciona la operación y facilita el mantenimiento y explotación de datos por parte de Enaire.

Según ha informado este martes el Ministerio de Transportes, del que depende el gestor del control del tráfico aéreo Enaire, el nuevo sistema permitirá la gestión de trayectorias en cuatro dimensiones, la detección temprana de posibles conflictos y el cumplimiento de reglamentos europeos en el marco del cielo único.

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El sistema SACTA, referencia a nivel mundial que incluirá las últimas tecnologías, ofrece una plataforma única y común para todas las fases del vuelo y todas las dependencias de control.

Esta inversión permitirá a Enaire implementar, durante un periodo de ejecución de 36 meses, la segunda fase de integración de su sistema automatizado de navegación aérea en la versión denominada SACTA-iTEC 5.01. EFE

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