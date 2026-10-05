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Tebas: "El equipo más rebelde en España es el Real Madrid"

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Vigo, 5 oct (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este lunes que el Real Madrid es “el equipo más rebelde” del fútbol profesional español por la forma de entender el modelo de competición de su presidente, Florentino Pérez.

“El equipo más rebelde en España es el Real Madrid porque los dirigentes del Madrid tienen una forma de entender el fútbol que yo no tengo. En Europa está Al-Khelaifi. Hemos construido un fútbol increíble en 20 años y tenemos que defenderlo, que no se nos escape. En este tren hay locomotoras, como el Real Madrid o Barcelona, pero necesitamos también los vagones”, afirmó.

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Tebas fue el gran protagonista de la primera sesión de las ‘I Jornadas Nacionales de Periodismo y Deporte’ organizadas por la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (AGAXORDE). Acompañado de la presidenta del Celta, Marian Mouriño, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, cargó duramente contra aquellos que promovían la Superliga.

“LaLiga tiene 20 equipos desde hace no sé cuantos años. El problema es que ahora hay más competiciones de selecciones, hay más partidos de competiciones europeas, un Mundial de clubes... Eso está congestionando el calendario y estamos generando un fútbol muy complicado. En Europa hay 60.000 jugadores profesionales de fútbol, que ganan desde 2.000 euros a 2 millones de euros. De esos hay 300 o 400 jugadores que están afectados”, explicó.

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“En Suiza, el Young Boys, que participa en la Liga de Campeones, se lleva 35 millones y el segundo, que no juega Liga de Campeones, se lleva entre 5 y 10 millones. Esa liga está rota. Si seguimos así, destruirán el fútbol nacional y nos iremos a la Superliga, que es lo que algunos buscan deliberadamente. Se ha parado una Superliga en cámara rápida, que es la que quería Florentino, pero hay una Superliga en marcha en cámara lenta. Si no tomamos medidas, tendremos un fútbol de dos velocidades”, avisó.

Preguntado por el alto precio de las entradas para el partido entre Barcelona y Real Madrid que se disputará el próximo 25 de octubre en el Camp Nou, Tebas dijo que “el tema del 'ticketing' es una cuestión de los clubes, en los que LaLiga no puede intervenir”.

Finalmente, el presidente de LaLiga dejó la puerta abierta a una modificación en el reparto de los derechos de televisión.

“Es un tema de ley, que se aprobó en mayo de 2015 y ya establece cómo se hace el reparto. Se llegó a que entre el que más ganaba y el que menos no podía haber una diferencia de 3,5. Hay algunos que abogan por que se cambie el Real Decreto para ganar más ellos todavía. Es un planteamiento que habrá que hacer, toca revisarlo. En Inglaterra tienen más ingresos por la televisión de pago”, sentenció.

EFE

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dmg/ism

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