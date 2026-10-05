Gobierno dice que es legal que la Diputación Permanente convalide los decretos de vivienda

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Madrid, 5 oct (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Féliz Bolaños, ha asegurado que es legal que la Diputación Permanente pueda convalidar los decretos de vivienda que rechazó la semana pasada el pleno del Congreso.

Según ha asegurado el ministro a su llegada a la reunión de la ejecutiva federal del PSOE, que se celebra en la sede socialista tras la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, "todo el mundo sabe" que cuando se disuelven las Cortes, la Diputación Permanente está para "las decisiones relevantes" que deba adoptar el Congreso.

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"Así ha sido durante toda la democracia y así va a ser esta legislatura como en todas las anteriores: es el funcionamiento tanto de la Constitución como de nuestro sistema parlamentario", ha subrayado Bolaños.

De esta manera, el ministro ha rechazado que PP y Vox hayan cuestionado que la Diputación Permanente pueda convalidar los decretos, calificando de "bastante absurdos" sus comentarios.

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El Gobierno prevé aprobar mañana los decretos de vivienda, que tendrán que ser convalidados en el plazo de un mes por la Diputación Permanente y a diferencia de lo que ocurrió el viernes en el pleno de la Cámara, donde fueron tumbados con los votos de PP, Vox y Junts, ahora obtendrían una mayoría suficiente para sacarlos adelante.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que el Gobierno aprobará de nuevo este martes los reales decretos leyes de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el pleno del Congreso pero con algunas variaciones, aunque ha asegurado que no rebajarán "ninguna de las medidas de protección".

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La Diputación Permanente está formada por 68 diputados más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con el siguiente reparto: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de Armengol son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos).

Con ese reparto, si se mantuviera el sentido de voto de los grupos, podría salir adelante el decreto que contenía el grueso de las medidas en materia de vivienda por un voto de diferencia.

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El que no saldría delante sería el segundo decreto, el relativo a la renovación automática de alquileres, porque el PNV votó en contra del mismo. EFE